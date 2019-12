Wall Street se gira al alza: Trump asegura que "un gran acuerdo" con China está "muy cerca"

Wall Street se gira al alza pocos minutos después de la apertura. La bolsa de Nueva York celebra de forma casi inmediata el último tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que asegura que "un gran acuerdo [comercial]" con China "está muy cerca". El Dow Jones recupera los 28.000 puntos y el S&P 500 presiona su resistencia en los 3.155 puntos. Los inversores son sensibles a cualquier noticia al respecto de la guerra comercial a apenas tres días de que se activen nuevos aranceles norteamericanos sobre productos chinos. Horas antes, el Ejecutivo chino ha afirmado que ambas naciones están "permanentemente en contacto".

Estados Unidos tiene previsto activar nuevos aranceles por valor de 156.000 millones de dólares a productos de China. Si no cambia nada, entrarán en vigor el domingo, 15 de diciembre. A principios de semana se rumoreó con que el Ejecutivo norteamericano se plantea retrasar estas tarifas, pero no ha sido confirmado de manera oficial.

A escasos minutos de que abriera la bolsa estadounidense, Donald Trump ha vuelto a hacer uso de su red social 'favorita' para agitar los mercados. "Estamos MUY cerca de un GRAN ACUERDO [comercial] con China. Ellos lo quieren, y nosotros también", ha escrito el inquilino de la Casa Blanca (mayúsculas suyas). Suficiente para girar Wall Street y las principales bolsas europeas al alza.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!