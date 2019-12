Trump anuncia que está cerca un "gran acuerdo" con China y las bolsas reaccionan al alza

El presidente de EEUU, Donald Trump, anuncia que el acuerdo con China "está muy cerca", a través de Twitter. El magnate lo califica de gran acuerdo y dice que Pekín lo quiere y "nosotros también". El mercado estaba a la espera de noticias que evitaran una nueva ronda de aranceles entre las dos potencias. Las bolsas reaccionan con fuertes subidas en Wall Street y en Europa.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!