Wall Street inicia la jornada a la baja antes de la decisión de tipos de la Fed

Leves caídas en Wall Street. Los principales índices estadounidenses cotizan con dudas antes de la decisión de tipos de la Reserva Federal de EEUU (Fed). Las rentabilidades de los bonos también echan el freno y el de la referencia a diez años retrocede hasta el 1,7%.

Y es que, si bien no hay excesivo temor a que el banco central estadounidense no cumpla con las expectativas del mercado de que baje las tasas nuevamente en 25 puntos básicos (ahora están en el rango entre el 2-2,25%), sí lo hay de que se muestre menos dispuesta a hacerlo en el futuro. En el caso de que lleve a cabo el recorte se tratará de la segunda en una década después de que lo hiciese en julio.

En cualquier caso, esta reunión llega un par de días después de que el presidente Donald Trump llamase al banco central "tontos" y pidiese tipos cero o incluso negativas. La cita también tiene lugar en un momento en el que China y EEUU intentan llegar a un acuerdo para poner fin a su guerra comercial. El propio Trump ha asegurado que un acuerdo podría llegar pronto, ya que está previsto que China y EEUU se reúnan el próximo mes.

En los mercados de materias primas, el petróleo vuelve a los descensos. El presidente estadounidense ha vuelto a echar más leña al fuego en un momento en el que los inversores temen un conflicto en Oriente Medio. En particular, Trump ha anunciado que ha dado una orden al Departamento del Tesoro para que aumente "sustancialmente" las sanciones contra Irán, al que considera responsable de los ataques perpetrados este fin de semana pasado contra dos refinerías petroleras de Arabia Saudí. "Acabo de ordenar al secretario del Tesoro que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán", ha proclamado Trump en su cuenta de Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!