Liv Conlon, inversora de 26 años residente en Marbella: "No necesito pensión. Mi imperio inmobiliario español financiará mi jubilación"

Faltan pisos y sobran compradores. El mercado inmobiliario español lleva ya años candente: precios que no dejan de subir, viviendas cerradas al alquiler tradicional y un aumento sin precedentes de la demanda son factores que están tensionando cada vez más el sector.

A todo esto hay que sumarle los propietarios que compran para invertir, cuyo número va en aumento considerando que la rentabilidad de la vivienda en España se situó en el 6,5% en el segundo trimestre de 2025, un porcentaje que hace muy apetecible hacerse con una vivienda para sacarla al mercado del alquiler, ya sea tradicional o vacacional.

De hecho, muchos expertos financieros recomiendan comprar uno, dos o hasta tres inmuebles para alquilarlos, sin vivir en ellos, para que "se paguen solos". En esto ha visto una oportunidad de negocio Liv Conlon, británica que con tan solo 16 años descubrió que el mercado inmobiliario podría solucionarle el resto de sus días, económicamente hablando.

En la actualidad

A día de hoy, Conlon tiene una empresa donde emplea a dos personas y trabaja a tiempo completo con ocho contratistas. Con 26 años y residente en Marbella, gana alrededor de 120.000 libras al año, algo más de 137.000 euros, la mayor parte proveniente de su segundo negocio, que tiene su sede en España, cuenta para el diario inglés The Telegraph.

Además, también tiene dos propiedades, un apartamento de dos habitaciones en Escocia y una villa en Marbella, inversiones inmobiliarias que considera como la base de su futura jubilación. "Me gustaría comprar más propiedades en España como inversión para alquilarlas en Airbnb. Pero el reto de comprar aquí es que los compradores extranjeros necesitan un depósito considerable, entre el 30% y el 40% del valor de la propiedad".

Pero lo que podría dificultar los planes de Conlon es que el Gobierno español quiera aplicar un impuesto del 100% a la compra de propiedades por parte de compradores extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea.

Cómo ha llegado hasta este punto

"Mi madre tenía una propiedad que no se vendía incluso después de tres meses. Yo lo conseguí en tres días por encima del precio del mercado. Ahí empecé mi propio negocio", cuenta Conlon.

El truco estaba en seguir una técnica de marketing conocida como 'Property staging', en español: preparar y decorar una vivienda para hacerla más atractiva a posibles compradores, un concepto simple pero efectivo. "Entramos en propiedades vacías para la venta y las amueblamos como casas modelo, para que puedan alcanzar un precio más alto", explica la británica.

La rentabilidad de vivienda en España

Como ya se ha mencionado, la rentabilidad de la vivienda en España se situó en el 6,5% en el segundo trimestre de 2025, un nivel idéntico al de años anteriores y que no hace sino demostrar la estabilidad que desde el sector achacan al crecimiento acompasado del precio del alquiler y el de la compraventa.

No obstante, algo que observan los expertos del sector, más concretamente María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, es un cambio estructural en el mapa de la rentabilidad. Ahora "las mayores oportunidades ya no se encuentran en las plazas habituales, sino que surgen en la periferia y en zonas donde la demanda de vivienda es intensa pero los precios de compra aún no se han acelerado".

Es precisamente en estos lugares donde el rendimiento se dispara por encima de la media, lo que los convierte en "destinos cada vez más atractivos para quienes buscan generar ingresos y construir patrimonio a largo plazos", subraya Matos. En concreto, hay once zonas en las que la rentabilidad está igual o por encima de la media española (6,5%). Se trata de Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Castilla y León, Aragón y la Región de Murcia, todas ellas por encima del 7%.