Trump se cobra el dron de EEUU derribado y aniquila otro de Irán por motivos de defensa

La tensión no se relaja en el estrecho de Ormuz. A finales de junio, un dron estadounidense fue interceptado por Irán tras haber abordado el cielo de la República Islámica. Este hecho provocó la puesta en marcha de nuevas sanciones de Trump sobre Irán y el amago persa de abandonar el pacto nuclear ante la reacción templada europea. Ahora, el presidente de EEUU anuncia que ha derribado un dron iraní en el estrecho de Ormuz debido a que la nave no tripulada se estaba acercando de modo "amenazante" al buque 'USS Boxer'. Eso sí, Teherán asegura que este derribo no ha sucedido.

"El dron ha sido destruido inmediatamente", ha subrayado, antes de agregar que "este es el último de muchos actos provocativos y hostiles por parte de Irán contra buques que operan en aguas internacionales". Así, ha manifestado que "Estados Unidos se reserva el derecho a defender a su personal, instalaciones e intereses", al tiempo que ha pedido al resto de países que condenen estas acciones por parte de Teherán.

El Pentágono ha señalado posteriormente que el 'USS Boxer' ha asumido una posición defensiva contra el dron después de que llegara a una "distancia amenazante" en la zona "para garantizar la seguridad del barco y su tripulación". El portavoz del Departamento de Defensa, Jonathan Hoffman, ha señalado que el incidente ha tenido lugar a las 10.00 horas (hora local) cuando el barco transitaba por el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias Reuters.

El incidente se ha producido el mismo día en que la Guardia Revolucionaria iraní informó de que había capturado un petrolero "extranjero" que estaba realizando operaciones de contrabando en el golfo Pérsico. Junto al barco fueron detenidos los 12 miembros de la tripulación, sin que haya trascendido la nacionalidad del petrolero o de los marineros.

La negación de Irán

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha recalcado que no tiene constancia del derribo de ningún dron iraní en el estrecho de Ormuz. "No tenemos información sobre la pérdida de un dron durante el día de hoy", ha dicho desde Nueva York, donde se va a reunir con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

"No hemos perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. ¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!", le ha apoyado en otro mensaje el viceministro de Exteriores, Abas Araqchí.

El ministro de Exteriores ha publicado además en su cuenta de Twitter un mapa con las fronteras de Irán y Estados Unidos. "Recordatorio", se ha limitado a decir. Zarif ya publicó este mismo mapa el 22 de junio, después de que Irán derribara un dron estadounidense argumentando que entró en su espacio aéreo tras ignorar numerosas advertencias, lo que fue rechazado por Estados Unidos, que defendió que estaba en espacio aéreo internacional.

Estados Unidos reaccionó entonces activando nuevas sanciones contra la República Islámica y amenazando con una intervención militar. La acción defensiva estuvo a punto de ser ejecutada pero Trump echó marcha atrás al conocer que implicaría la muerte de 150 personas.

Una semana antes, Estados Unidos había acusado a Irán de estar detrás de ataque contra dos buques petroleros que navegaban en el golfo de Omán. Este sobresalto provocó una nueva escalada en el precio del crudo, que llegó a dispararse un 4%.

El pacto nuclear, en el fondo de la cuestión

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y dentro de la región de Oriente Próximo han aumentado en los últimos meses a causa de la salida de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015.

El Gobierno de Irán ha anunciado que se desvinculará progresivamente del acuerdo y anunciará nuevas medidas cada 60 días si Europa no toma "nuevas iniciativas" para garantizar la plena reincorporación de la República Islámica a los mercados internacionales. Así, el 8 de julio anunció que había empezado a enriquecer uranio por encima del 3,67 por ciento fijado por el acuerdo nuclear firmado y resaltó que llegar al 20 por ciento es una opción. Sin embargo, es un porcentaje que dista mucho del 90 por ciento exigido para fabricar armas nucleares.

Teherán subraya que estas medidas no suponen un incumplimiento del acuerdo, ya que lo consideran legítimo desde el momento en el que una de las partes -en este caso Estados Unidos- se retiró unilateralmente hace más de un año.