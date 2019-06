Trump anuncia nuevas sanciones contra Irán este lunes y no descarta una acción militar

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá este lunes nuevas sanciones a Irán para evitar que consiga hacerse con armas nucleares y no ha descartado una acción militar contra la República Islámica.

"¡Irán no puede tener Armas Nucleares! Con el terrible plan de Obama en pocos años estarían en vías de nuclearización y las verificaciones existentes no son aceptables. Vamos a poner Sanciones importantes adicionales a Irán este lunes", ha anunciado Trump a través de su cuenta de Twitter.

"Espero el día en el que se levanten las sanciones a Irán y vuelva a ser una nación productiva y próspera. ¡Cuanto antes, mejor!", ha añadido el mandatario estadounidense. Trump se encuentra Camp David para estudiar las distintas opciones con respecto a Teherán y ha subrayado en rueda de prensa anterior a su desplazamiento que la militar "sigue estando sobre la mesa".

En esa línea, Trump ha manifestado su esperanza de que los gobernantes iraníes sean "inteligentes" y "sigan preocupándose por su pueblo". Además, ha defendido la posibilidad de "empezar de nuevo" con Irán y "hacer a Irán grande otra vez" parafraseando su lema de campaña, "hacer América grande otra vez".

La tensión entre Irán y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo máximo después de que el pasado jueves fuera derribado un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz.

Tras el derribo, Irán convocó al embajador suizo --representante de los intereses de Estados Unidos en Irán-- y presentó una protesta formal por la incursión.

En respuesta, Trump ha asegurado que paró un ataque de represalia diez minutos antes de que se produjera alegando falta de proporcionalidad, ya que le informaron de que habría 150 muertos.

