Apax, Apollo, Brookfield y Platinum se disputan Ferrovial Servicios

Apollo, Apax Partners, Brookfield y Platinum Equity. Estos son los cuatro fondos que se hallan en la carrera para comprar la filial de servicios de Ferrovial, según informan fuentes financieras a elEconomista. La operación en su conjunto está valorada en alrededor de 2.500 millones de euros. Alguno de estos fondos solo puja por algunas de las partes en que está dividida geográficamente la división. En estos momentos se están realizando las management presentations.

El grupo que dirigen Rafael del Pino e Íñigo Meirás prevé recibir las ofertas vinculantes el próximo mes de agosto y elegir el comprador en las semanas posteriores para tratar de cerrar la operación antes de que finalice 2019. Ferrovial declinó ayer hacer comentarios.

Un total de cuatro fondos internacionales se mantienen en liza por una de las operaciones del año en Europa. Ya no hay ningún grupo industrial, según explican las mismas fuentes. Por la fase en la que se halla el proceso aún podría irrumpir algún otro fondo como ocurrió en el caso de la compraventa de Ufinet, el antiguo negocio de telecomunicaciones de Naturgy, en el que se acabó priorizando una desinversión parcial para obtener una plusvalía mayor. No obstante, en el mercado estiman que la compraventa se resolverá entre los cuatro candidatos que han trasladado sus ofertas no vinculantes.

El perímetro de desinversión de Ferrovial Servicios abarca España, Australia, Estados Unidos, Canadá Chile, Polonia y Qatar.

El perímetro de desinversión de Ferrovial Servicios abarca España, Australia, Estados Unidos, Canadá Chile, Polonia y Qatar. El grupo priorizará una venta conjunta, aunque existe interés de alguno de los fondos solo por una parte. Amey, la filial de Reino Unido, quedará previsiblemente en un proceso separado, toda vez que las disputas por un contrato con el Ayuntamiento de Birmingham -resueltas recientemente- impidieron incluirla en la venta global como era deseo del equipo directivo de Ferrovial. No es descartable, en todo caso, que la adquisición de la filial británica pueda ser asumida con posterioridad por el comprador de la división global de servicios. El negocio español es el más valioso, según la propia empresa, que le otorga un valor de unos 1.900 millones de euros. Broadspectrum, la filial australiana, alcanzaría los 600 millones.

Ferrovial Servicios es la división que más ingresos genera para el grupo español, con 6.785 millones en 2018, más que la suma del resto de actividades de la empresa (5.737 millones), y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 136 millones (484 millones el resto). Sin embargo, el área de servicios provocó que el año pasado la multinacional española incurriera en pérdidas (448 millones) como consecuencia de los problemas de Amey en el contrato con el Ayuntamiento de Birmingham.

Viejos conocidos en España

Los fondos interesados en Ferrovial Servicios cuentan con inversiones en España. Apax acaba de cerrar la venta de Electrostocks, una de las cadenas líderes en distribución de material eléctrico en España, al grupo alemán industrial Würth. Con ello, la gestora británica mantiene una única participada en el mercado español, el portal de vivienda Idealista (en el que entró en 2016). En el pasado también estuvo presente en Vueling, Jazztel Itevelesa, eDreams, Zed o Panrico.

Apollo, por su parte, se ha centrado fundamentalmente en el negocio financiero y en el inmobiliario, con operaciones en los últimos años como la compra del 85% de Altamira, Evo Banco, el negocio hipotecario de Citi y de General Electric, hoteles de Caixabank y Popular o una cartera de inmuebles comerciales del Banco Santander. En el área de servicios, la firma estadounidense culminó la adquisición de la mitad de la filial de ACS en Australia por unos 700 millones.

El fondo de infraestructuras canadiense Brookfield también está presente en España, especialmente en el ámbito de las energías renovables. Es el dueño de Saeta Yield y ha acordado recientemente la compra del 50% de X-Elio.

Platinum, fundada por el magnate Tom Gores, el dueño de los Detroit Pistons, entró en 2014 en Terratest, que recientemente ha vendido a Nazca. En la actualidad, su única participada en España es Iberconsa, la segunda pesquera del país, en la que ha entrado hace escasos meses de la mano de Portobello.

Aeropuertos y autopistas

Ferrovial quiere desprenderse de su filial de servicios para crecer en el área de infraestructuras de transporte. El grupo tiene en el horizonte diversas oportunidades en el área de aeropuertos en Europa y Estados Unidos y también en autopistas, con múltiples procesos en países como Chile. Asimismo, está pendiente de la decisión judicial en Canadá para aumentar en un 5% su participación en la 407 ETR de Toronto, porcentaje valorado en 1.450 millones. Con las ventas de Ausol y Servicios la empresa reforzará su solvencia para afrontar este desarrollo.