Ferrovial venderá Amey en un proceso separado al de su división de Servicios

Ferrovial venderá Amey en un proceso separado de la del resto de la división de Servicios, toda vez que esta última operación se halla ya en una fase avanzada, según indican fuentes del mercado. No en vano, el grupo español ya ha recibido las ofertas no vinculantes por este negocio, que incluye las actividades de España, Australia, Estados Unidos, Chile y Qatar, fundamentalmente.

Entre las propuestas figuran tanto fondos de inversión internacionales como grupos industriales (no españoles). La compañía seleccionará el comprador a lo largo del verano. El importe de la operación se estima en el entorno de los 2.500 millones de euros. Fuentes oficiales de Ferrovial declinaron este jueves hacer comentarios.

Amey, la filial británica de servicios de Ferrovial, y el Ayuntamiento de Birmingham llegaron a un acuerdo la semana pasada para que la empresa abandone el polémico contrato de conservación de carreteras en la ciudad inglesa por el que se han enfrentado en los últimos años. Para la multinacional española tendrá un coste de 300 millones de libras (335 millones de euros), si bien no tendrá ningún impacto en su cuenta de resultados, ya que había lo había provisionado antes.

Cambios en el plan inicial

Este acuerdo permite a Ferrovial desatascar la venta de Amey, aunque, salvo cambio de última hora, ha llegado demasiado tarde como para incluirla dentro de la desinversión de la división global de Servicios. El plan inicial del grupo que dirigen Rafael del Pino e Íñigo Meirás era vender la totalidad de la filial en una única operación, incluyendo Amey. Así lo comunicó al mercado el pasado mes de febrero.

Entonces las expectativas de la compañía apuntan a un acuerdo próximo con el Ayuntamiento de Birmingham. Sin embargo, el consistorio inglés se enrocó y rechazó en marzo la propuesta de Ferrovial, que presentó semanas después una oferta con una mejora sustancial (hasta los 300 millones de libras citados). En los últimos casi tres meses han estado perfilando el acuerdo, que finalmente se consumó el sábado pasado, tal y como informó la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compra de Amey podría asumirla con posterioridad el comprador de la división de Servicios

Aunque oficialmente el consejo de administración de Ferrovial no ha adoptado una decisión definitiva, el plan que tiene sobre la mesa la empresa es la venta separada de Amey. El grupo tuvo que anotarse una provisión de 774 millones de euros en sus resultados de 2018 por los problemas de la filial británica, a la que tras los deterioros incurridos otorga un valor en libros de 103 millones.

No es descartable, no obstante, que la compra de Amey pueda ser asumida con posterioridad por el comprador de la división de Servicios. El grupo ya tiene alrededor de media decena de ofertas no vinculantes tanto de fondos de inversión como de grupos industriales internacionales. Entre los primeros se ha publicado en los últimos meses el interés de Blackstone, KKR, Apax, Lone Star, Carlyle, Apollo o Pai Partners. Mientras, entre los industriales, las fuentes consultadas apuntan a aproximaciones por parte de grupos chinos y franceses como Vinci o Suez. En las próximas semanas recibirá las ofertas en firme y la idea es elegir la ganadora en agosto o septiembre para cerrar la operación antes de final de año.