BBVA vuelve a ceder terreno en España y ya pierde toda la cuota ganada con Catalunya Banc

BBVA continúa perdiendo cuota de mercado en España, un mercado que siempre ha sido clave para el banco pero que en la actualidad se va a convertir en fundamental tras su salida de Estados Unidos. El grupo que preside Carlos Torres se dejó el año pasado 0,2 puntos porcentuales en favor de sus competidores en créditos, la actividad principal del sector.

Con esta reducción, BBVA ya tiene una cuota inferior a la ganada con la adquisición de Catalunya Banc (CX), en 2015. Entonces, impulsó su dominio al 16,1%, al sumar 2,6 puntos porcentuales. En la actualidad, según sus propios datos, esta cifra se sitúa en un 13,3%.

En los últimos ejercicios, el banco ha ido cediendo terreno en nuestro país, en favor de otras entidades, que han ido arañando parte del pastel, tanto por el crecimiento del negocio ordinario como a través de adquisiciones, como la toma del Popular por parte del Santander como la integración de BMN en Bankia. En este 2021, CaixaBank reforzará sustancialmente su liderazgo con la fusión con Bankia, una operación que previsiblemente se cerrará a finales de este mes.

La pérdida de BBVA obedece en parte a la caída de la actividad en el colectivo de instituciones públicas, una actividad en la que el banco ha ido reduciendo sus inversiones.

BBVA, para dar la vuelta a la situación, intentó en noviembre pasado comprar el Sabadell, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, aprovechando el exceso de capital con el que contará una vez venda su negocio en Norteamérica. Los analistas no descartan que vuelva a intentar hacerse con la entidad catalana, aunque hay firmas de análisis que sitúan al Sabadell bajo la órbita del Santander si finalmente su plan en solitario no surte efectos positivos.

Con la pérdidas de 2020, BBVA se mantiene como la tercera entidad en el territorio nacional, aunque a mucha distancia de sus principales competidores. Según los números que ofrecen los propios grupos, CaixaBank contará con un 25% del control de los préstamos otorgados en España, una vez que sume el 9% del trozo del pastel que ostenta Bankia.

En la segunda posición se sitúa el Santander, que domina un 17,5% de la financiación a empresas, familias e instituciones. En el cuarto peldaño se coloca el Sabadell, con algo más del 8% del mercado de créditos.