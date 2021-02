Santander y BBVA defienden de nuevo los 50.000 y los 30.000 millones de capitalización

El 19 de febrero de 2020 es la fecha a partir de la cual el Covid-19 se dejó notar con fuerza en los mercados. Ese día arrancaron las caídas que llevarían al Ibex 35 a desplomarse un 39% en menos de un mes (18 sesiones bursátiles).

En medio de esa espiral de descensos, no hubo valor que no perdiera niveles emblemáticos de capitalización. En el caso de BBVA, fueron los 30.000 millones, un valor bursátil que desde 2012 solo había perdido de forma muy puntual. No solo se situó por debajo de esa cifra, sino que llegó a hundirse por debajo de los 15.000 millones.

El pasado septiembre, el banco más grande de España llegó a valer en bolsa menos de 26.000 millones

Un año ha tardado BBVA en volver a saltar la barrera de los 30.000, por encima de los cuales capitaliza desde el pasado 19 de febrero, justo desde el aniversario del inicio del crash. Este jueves lo despidió en los 31.366 millones de euros, tras subir un 2,5% en la sesión.

Algo parecido le ha ocurrido a Santander, pero con los 50.000 millones. No había estado por debajo de esa cifra desde 2016. Los perdió el 9 de marzo de 2020, y los recuperó el pasado 16 de febrero. Este jueves, la entidad presidida por Ana Botín cerró la sesión en los 51.424 millones. En su peor momento de 2020, el pasado mes de septiembre, el banco más grande de España llegó a valer en el parqué menos de 26.000 millones de euros.

Sector líder en ponderación

Estos dos hitos bursátiles no dejan de ser una muestra más de cómo los inversores han dejado de mirar a los valores defensivos para fijarse en los cíclicos. Los bancos, que habían cedido el trono a las eléctricas, pero vuelven a ser el sector que más pondera en el Ibex: pesa un 24,8% en el índice.

Después de Inditex (que capitaliza unos 85.400 millones de euros) e Iberdrola (unos 65.700), Santander y BBVA son la tercera y cuarta empresas más grandes del indicador español. La ponderación de la primera alcanza el 11,7%, y la de la segunda se sitúa en el 7,2%. Las entidades financieras son el motor del Ibex en este arranque de año, al igual que fueron su gran lastre el pasado. El índice se anota un 3% en lo que llevamos de 2021, con Bankinter, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Santander y BBVA entre sus valores más alcistas, con subidas del 26%, 22%, 18%, 17,5%, 17% y 16,6%, respectivamente (con datos a cierre del jueves).

Santander, que registró en 2020 pérdidas cercanas a los 8.800 millones, tiene la intención de recuperar un payout (en efectivo) de entre el 40% y el 50%. Por su parte, BBVA ya ha confirmado que repartirá 0,059 euros con cargo a 2020 en abril, que ofrecen un 1,3%. Consulte aquí el calendario de los próximos dividendos.