La banca ya comercializa más del 50% de las nuevas hipotecas a tipo fijo

La banca trata de mitigar el impacto de los tipos bajos impulsando la venta de hipotecas a interés fijo para sobrevolar la práctica carencia de ingresos que deja un euribor en terreno negativo desde hace más de cuatro años. Las grandes entidades del país (a excepción de BBVA que no da los datos) ya comercializan el 66% de las nuevas hipotecas que dieron a lo largo de 2020 a tipo fijo.

En el conjunto del sector, y según los últimos datos facilitados por la Asociación Hipotecaria Española, que llegan hasta octubre del año pasado, prácticamente la mitad de los nuevos créditos para la adquisición de un inmueble se da a tipo fijo. Este segmento ha experimentado un boom en los últimos años, de un lado, por el interés del sector financiero por obtener una mayor rentabilidad de las hipotecas frente a la situación del euribor (de hecho CaixaBank y el Sabadell ya no muestran en su escaparate la oferta de hipotecas a variable) y, de otro, por el incremento de la preferencia de los clientes que llegan con la lección aprendida de las últimas crisis y, para evitar sobresaltos futuros en la cuota del préstamo, se declinan por el tipo fijo.

Como muestra, un botón: en el año 2012, solo se vendían el 2% de los créditos inmobiliarios a tipo fijo. Tres años después, en 2015, el porcentaje de estas hipotecas frente a las variables y mixtas se elevó hasta el 8,5%. Fue a partir de 2016, año en el que el euribor entró en terreno negativo, cuando se notó el mayor incremento: el 29,8% de los préstamos para la adquisición de vivienda que se dieron ese ejercicio ya fueron a tipo fijo. Desde entonces este porcentaje no ha parado de crecer significativamente.

En la actualidad, el Banco Sabadell es el que mayor número de hipotecas concede bajo este segmento. La entidad dio el 85% de los préstamos inmobiliarios que conformó el año pasado a tipo fijo, frente al 60% que concedía tan solo dos ejercicios antes, en 2018. Cabe destacar que el banco que preside Josep Oliu cerró el año pasado con una buena producción de estos préstamos, pese a la pandemia, con 3.706 millones de euros.

La entidad asegura que el 40% de su stock de hipotecas a particulares ya tiene un tipo de interés fijo. Según el grupo, solo 22.000 millones de euros de su saldo crediticio está referenciado al euribor.

El Santander ha pasado del 30% al 58% de emisión de hipotecas a plazo fijo

Le siguen muy de cerca CaixaBank y Bankia. El banco que encabeza Gonzalo Gortázar da dos tercios de las nuevas hipotecas a tipo fijo. Por su parte, el que será su nuevo compañero de viaje, Bankia, otorgó a lo largo del año pasado 3.348 millones de euros en créditos inmobiliarios. Del total de las operaciones cerradas, el 67% fueron también con un interés fijo.

El Banco Santander ha dado un salto exponencial en cuestión de dos años en esta materia. La entidad vendía en 2018 el 30% de las hipotecas a tipo fijo, mientras que cerró el ejercicio pasado con el 58% de las mismas. Por su parte, Bankinter, que comercializó préstamos inmobiliarios por 2.900 millones en 2020, señaló en su presentación de resultados que el 56% de las hipotecas fueron a tasas invariables.

Incertidumbre a futuro

La subida de los tipos de interés es una incógnita. Mientras que desde unos ámbitos del sector financiero no ven un alza hasta en al menos diez años, en otros apuntan a que cuando se comience a salir de la crisis habrá inflación, lo que podría llevar a una subida. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se decantó el pasado mes de octubre por la visión más pesimista, al asegurar que los tipos seguirán en negativo hasta 2031. Por su parte, los expertos de Standard & Poor's aseguran a este medio que no esperan que suban los tipos en la zona euro hasta, al menos, 2023, fecha hasta la que no ven que vaya a haber presiones inflacionarias.

Sin embargo, otros expertos confiaban en una leve subida de los tipos de cara al próximo año, una vez se empiece a recuperar la economía con la extensión de la vacunación y su efectividad, según afirmó un ejecutivo bancario a elEconomista. Asimismo, Jorge Ceballos, responsable de distribución de renta fija del banco de inversión Beka Finance, asevera que es lógico pensar en una recuperación de la economía para este año, llevando al Banco Central Europeo (BCE) a rebajar la intensidad en los programas de estímulos puestos en marcha durante la pandemia como los planes de compra de activos (PEPP y APP), lo que presionaría al alza toda la curva de tipos. A su juicio, la pendiente que va tomando la curva de los valores del Tesoro de EEUU debería también influir en unos meses en la eurozona y de ahí que la tendencia en 2021 esté cada vez menos en territorio negativo.

El alza de los tipos impacta de lleno en las cuotas mensuales hipotecarias de las familias. Una subida del euribor de medio punto elevará un 5,5% la cuota al cliente.