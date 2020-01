Abertis, ajena a Atlantia:logra el respaldo de los mercados

Abertis ha vuelto a demostrar esta semana su fortaleza en el examen de los inversores. Ni la rebaja de su calificación crediticia por la crisis de su mayor accionista, Atlantia, ni los rumores sobre posibles disensiones entre sus accionistas –la italiana y ACS–, han minado la confianza en la compañía española.

Excluida de la Bolsa desde agosto de 2018 por la oferta pública de adquisición (opa) de la concesionaria italiana y de la constructora española, el principal termómetro para calibrar ahora el apoyo de los mercados a Abertis es su deuda emitida. Y éste no deja lugar a la duda: los 20 bonos que tiene hoy vivos cotizan en una horquilla de entre 97,8 euros y 160,8 euros.

La última muestra de este respaldo se produjo el jueves, cuando Abertis lanzó una emisión de bonos por 500 millones de euros. Ante la demanda recibida, finalmente colocó 600 millones con vencimiento en febrero de 2028.

Y más importante si cabe, lo hizo con un cupón del 1,25%, un nivel inferior al coste de la financiación a largo plazo que levantó durante 2019 cuando la compañía tenía un rating corporativo superior. El último antecedente se remonta a septiembre pasado, cuando emitió, en dos tramos, 850 millones de euros, con un interés del 1,125%, y 650 millones, con un coste del 1,875%.

Abertis ha acudido al mercado de deuda apenas unos días después de que el consejo de administración aprobara ampliar en 5.000 millones (de 7.000 a 12.000 millones) el programa de bonos que lanzó en marzo de 2019 para repagar el crédito derivado de la opa, como avanzó este diario el pasado martes. Con la última emisión de 600 millones, la concesionaria de origen catalán ya ha levantado 6.470 millones en el último año, rivalizando así con Telefónica como el grupo español con un mayor volumen emitido. En total, sus 20 bonos suman unos 10.845 millones. En el primer semestre del pasado ejercicio, su deuda total ascendía a 23.555 millones, lo que representa 6,6 veces su resultado bruto de explotación (ebitda), de 3.549 millones en 2018.

Adquisiciones de Abertis

Abertis enfrenta en febrero y marzo el vencimiento de dos bonos que suman 690 millones, pero ya están cubiertos con las últimas emisiones de 2019. El próximo se dilata hasta junio de 2023. En esta línea, la apuesta ahora es por el crecimiento, una prioridad tras años de atonía inversora por la opa y en un contexto de pérdida de concesiones en España. En octubre ya dio un paso al frente con la mexicana RCO por 1.500 millones. Ahora se halla en la batalla final por la lusa Brisa, valorada en 2.500 millones. Y en el horizonte emergen otras oportunidades y la bala de unir fuerzas con sus dueños, una opción que aún no ha dado frutos. Antes de todo ello, no obstante, el desafío es que su accionista de control, Atlantia, culmine sin grandes traumas sus disputas en Italia.