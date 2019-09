Olivas y Verdú se sacuden sus responsabilidades en el 'caso Bankia' y señalan a Rato

El exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y el exconsejero delegado, Francisco Verdú, buscan la absolución en su última defensa final en el juicio por la salida a bolsa y apuntan a Rodrigo Rato, expresidente del banco, como principal responsable. La Fiscalía Anticorrupción señaló en sus conclusiones finales directamente a José Luis Olivas de obstaculizar el trabajo del auditor externo como responsable del área de auditoría interna de la entidad. El abogado del que fue presidente de Bancaja trató de desmontar este argumento asegurando que el área de auditoría interna dependía directamente de Presidencia, es decir de Rodrigo Rato.

El letrado se sirvió para la defensa de los testimonios durante el juicio oral del exdirector de auditoría interna de la entidad y su segunda. Ambos señalaron en el proceso que éste área dependía de Presidencia y no de vicepresidencia. Además, los dos antiguos responsables negaron haber recibido ninguna orden de Olivas para realizar su trabajo. Anticorrupción acusa al exvicepresidente de Bankia de los delitos de falsedad de cuentas y estafa a los inversores y pide una pena de cinco años de cárcel.

Por otro lado, el abogado del acusado también trató de desligar a Olivas de cualquier responsabilidad en el área de inmobiliario de Bancaja y de Bankia, segmento por el que la entidad de nueva creación recibió los mayores deterioros de activos improductivos. El letrado reconoció que aunque Olivas sí tuviera responsabilidad en el área de participadas del banco, éste departamento no tenía relación con el de inmobiliario y, de nuevo, se ha apoyado en las comparecencias de varios testigos del juicio para corroborarlo. Según el letrado, el motivo de que Bancaja aportara los mayores deterioros a Bankia no fue por una mala gestión de los inmuebles u ocultación de su valor, sino porque los activos de costa envejecieron más rápido durante la crisis.

El letrado del que fue presidente de Bancaja ha pedido la absolución al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el 'caso Bankia', ha indicado que la salida a bolsa de Bankia se hizo "con luz y taquígrafos" y ha recordado que Olivas dimitió en noviembre de 2011 "sin indemnización" tratando de desmontar una de las tesis de la Fiscalía que considera que la excúpula de la entidad sacó a bolsa el banco para mantenerse en el cargo.

Llegó días antes de salir a bolsa

Por otro lado, el letrado de Francisco Verdú recordó que su cliente llegó a Bankia tan sólo 13 días antes del estreno bursátil, tratando de desmontar su participación en la elaboración de unas cuentas falsas. Anticorrupción, que a inicio del juicio le acusaba de estafa a los inversores, cambió en sus conclusiones finales la acusación y ahora le acusa por falsedad de cuentas, delito por el que le pide entre nueve meses y un año y medio de prisión. El abogado del exconsejero delegado de Bankia reconoció que su cliente firmó el folleto de salida a bolsa de la entidad, pero porque "se lo pidió Rato", puesto que el entonces presidente no pudo hacerlo porque estaba fuera buscando inversores para la entidad.

Finalmente, el abogado de Verdú ha acusado a Anticorrupción de cometer una infracción del principio acusatorio al cambiar los hechos desde las conclusiones provisionales, expuestas en noviembre de 2018, y las definitivas, expuestas ocho meses después, y acusa ahora de una falsedad documental en vez de estafa a los inversores. El letrado critica que ha existido indefensión en su cliente porque cuando declaró en el juicio no sabía que se le iba a acusar de falsedad documental y por tanto no declaró sobre eso, sino de la salida a bolsa, ni nadie le preguntó nada al respecto para poder defenderse. Verdú fue el único acusado por las tarjetas black que fue absuelto en el juicio por no utilizarla.