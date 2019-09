Bankia endurece las condiciones para quitar las comisiones a sus clientes

Bankia ha decidido endurecer su política de retirada de comisiones a sus clientes vinculados con el objetivo de mejorar sus márgenes, dañados por la situación de tipos negativos. La entidad ha comunicado ya a los usuarios los nuevos requisitos para evitar el cobro de tarifas por los productos y servicios básicos dentro de su programa Por ser tú.

El grupo financiero va a reclamar que la nómina domiciliada alcance al menos los 700 euros mensuales. frente a los 450 euros que pedía desde el lanzamiento de este proyecto a principios de 2016.

Desde entonces, buena parte de sus clientes se ha venido librando de pagar una comisión por las tarjetas asociadas, por la realización de transferencias, por el uso de los cajeros para sacar dinero o para ingresar cheques. En el momento del inicio de la campaña, Bankia eliminó cualquier coste por estas operaciones a unos 2,4 millones de particulares, una cifra que se ha elevado a 3,4 millones de la actualidad, debido a la captación progresiva de nuevos usuarios.

El endurecimiento de las condiciones se aplicará a principios de octubre, algo que implicará que una parte de los clientes sí tendrán que desembolsar por los productos y servicios básicos. Así por ejemplo, por disponer de una tarjeta, tendrán que abonar 28 euros en concepto de mantenimiento.

Política basada en la sencillez

En los últimos años, la entidad nacionalizada ha hecho gala de esta política que, según su presidente José Ignacio Goirigolzarri, era "clara y diferencial frente a la competencia", "basada en la transparencia y la sencillez".

La entidad, gracias a esta política, ha incrementado la captación de clientes con ingresos domiciliados. En el último año, según sus propios datos, ha elevado un 29% el aumento, hasta 144.000 nuevos usuarios.

La banca aplica medidas para compensar los tipos negativos y la ralentización económica

Bankia, como el conjunto del sector, está aplicando medidas para poder compensar la caída de los márgenes debido a la política monetaria y a la ralentización de la actividad en los primeros meses de 2019, como aplicar tarifas más elevadas y cobrar por los depósitos a las empresas. En esta coyuntura, el Santander también ha decidido elevar las comisiones de su cuenta estándar y clásica a 116 euros al año con el fin de que los usuarios contraten productos que requieren una vinculación mayor.

El alargamiento de los tipos negativos, que ha llevado al euribor a mínimos históricos del -0,356% en agosto, está provocando estragos en los objetivos de las entidades. De hecho, Bankia ha tenido que reconocer en julio que no cumpliría, previsiblemente, con la pretensión de ganar 1.300 millones en 2020. Eso sí, ha mantenido el compromiso de repartir 2.500 millones de dividendos en el periodo de su plan de negocio 2018-2020.

El grupo nacionalizado no solo aplica comisiones cero para los clientes particulares del programa Por ser tú, también ofrece estas ventajas a los clientes que disponen de una cuenta online o que tienen perfil digital con la nómina domiciliada, además de las pymes vinculadas. A través de las denominadas Cuenta on y Cuenta On Nómina el banco ganó 373.000 nuevas altas.