Ciudadanos exige un apoyo explícito al 155 para apoyar a barones del PSOE tras el 26-M

Ciudadanos se ha construido un parapeto para allanar el camino a posibles pactos con el PSOE en autonomías tras el 26-M: el apoyo explícito a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Así lo ha glosado este martes en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, abordando la posibilidad de llegar a algún acuerdo con los socialistas en comunidades como Castilla y León o Aragón, donde el partido naranja tiene la llave.

El Comité Nacional de negociación de gobiernos, que creó ayer la dirección de Ciudadanos, se ha reunido esta mañana por primera vez con Villegas al mando, quien ha insistido, en cualquier caso, en que ve "muy complicado" llegar a acuerdos con el PSOE en comunidades autónomas salvo que "renieguen" de la política de acuerdos con "separatistas y populistas" de Pedro Sánchez.

El caso de Lambán

Esta tesitura abre la incógnita especialmente en Aragón. El socialista Javier Lambán, además de lista más votada, ha sido hasta la fecha un acérrimo crítico del independentismo catalán y ha defendido el 155 en alguna otra ocasión. Su último mensaje en este sentido ha sido insta a Pedro Sánchez a no indultar a los presos del procés si finalmente son condenados. Sus críticas al líder del PSOE también han sido constantes hasta hace unos meses.

Con estos mimbres y con el dubitativo sentir del PAR, tradicionalmente vinculado al PP pero reacio a pactar con Vox, Lambán podría mantener el poder si Ciudadanos le brinda su apoyo. Cosa distinta será Castilla y León, con una dirección socialista totalmente afín a Sánchez. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, habitual acicate del independentismo, no necesita ningún apoyo tras obtener mayoría absoluta.

El pacto andaluz, prototipo

Villegas, ha afirmado este martes que "lo normal" tras las elecciones municipales y autonómicas del domingo es que su partido llegue a acuerdos con el PP para gobernar en comunidades y municipios.

También ha asegurado, en ese sentido, que no está "previsto" negociar directamente con Vox y en todo caso, una vez cerrados acuerdos con el PP, será Vox el que tenga que decidir si apoya o no, como pasó en Andalucía. No ha dejado claro, en ese sentido, lo que hará Ciudadanos en caso de que el PP abra la puerta a la entrada de Vox en esos gobiernos, más allá de pedir a ese partido "que se aclare" en ese punto y que su objetivo es formar gobiernos "moderados, centrados, con propuestas liberales".

Respecto a Madrid y los últimos rumores, Villegas ha negado que exista una "operación" concreta para que Begoña Villacís sea alcaldesa de la capital a cambio de cesiones en otros lugares, y aseguró que Ciudadanos intentará que su candidata gestione la capital como intentará también que Ignacio Aguado sea presidente de la Comunidad de Madrid. "Veremos en cada caso si se puede producir o no", ha precisado.

Especial Elecciones 26-M.