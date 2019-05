Emiliano García-Page: "O el independentismo se baja del monte o no se podrá hablar"

La entrevista, concertada la misma noche electoral de las generales tras la rotunda victoria de Pedro Sanchez, se aplaza en varias ocasiones y tiene que ser actualizada telefónicamente una vez más en la tarde del jueves, por el enredo entre la presidenta del Congreso y el Supremo por la suspensión de los políticos presos. Está en plena vorágine electoral, apenas tiene un minuto libre, pero accede con gusto a entrar en el debate nacional y lo hace de ma-nera clara y contundente sin vericuetos equívocos o medias palabras. Emiliano García-Page (Toledo, 1968) sigue siendo uno de los barones socialistas cuya voz es escuchada con atención no solo en los ahora poderosos conciliábulos de Ferraz, sino en la política nacional. Ha sido casi todo lo que se puede ser en política local y autonómica, pero sobre todo es un militante disciplinado que, llegado el caso, siempre opta por la lealtad en vez de por ventilar los trapos sucios fuera de casa. A pesar de las continuas actualizaciones de la entrevista para adaptarla a la trepidante actualidad, no hay preguntas sin respuesta, no se queja, no tiene pelos en la lengua y tiene una opinión perfectamente conformada de todo lo que se está ventilando en la Carrera de San de San Jerónimo. Es un socialista pata negra, un volcán en permanente erupción, que aspira a mantener su feudo de Castilla-La Mancha.

¡Menudo circo la jornada de constitución del Parlamento! ¿Eso augura una legislatura convulsa con los independentistas y también con Vox?

Bueno, espero que estos políticos que van al Parlamento -donde todos los españoles estamos representados- pensando que es un circo o acuden con la intención de romperlo, al final no pinten nada. Deseo que esos no pinten una mona. Aquí en España todos, todos, los partidos hemos hablado con los nacionalistas antaño, tanto con Pujol como con Arzalluz. Ahora, sin embargo, el independentismo se ha echado al monte y o se bajan del monte o ni siquiera se puede plantear con ellos una conversación sensata. Podríamos hablar del tiempo, de fútbol, pero si se tiene que hablar de lo esencial yo prefiero que se hable con los constitucionalistas, y cuando se tenga que hablar en serio se haga con todos los españoles y españolas.

¿Usted es partidario de que se revise la fórmula del juramento para tomar posesión como Diputado?

Cuando se frivoliza con las formas, se está faltando también al respeto a las instituciones. Soy partidario, efectivamente, de que se regulen las tomas de posesión de los cargos en el Parlamento, porque el respeto empieza por tomarse en serio las instituciones. Y con eso no se puede frivolizar. Los que no dan importancia a nada facilitan que se cuele cualquier tipo de extremismo.

¿Esa es la diferencia? Que ellos tienen sus derechos intactos, pero no reconocen a los demás...

Es curioso que haya gente que abiertamente ofende y ataca a la Constitución y, sin embargo, se aprovecha y beneficia de ella, pero también eso demuestra la grandeza de nuestra democracia. El Supremo ha permitido que acudan al Congreso los políticos presos, y ese es el mismo Tribunal que les está juzgando. No vale reconocer la legitimidad del Supremo solo si se les condena; hay que respetar a pies juntillas el sistema judicial. No tengo ninguna duda de que, si en vez de ser el Tribunal Supremo de España, se cediera hasta tal punto de que el máximo órgano judicial en Cataluña se quedara allí y fuera solo catalán, ellos no tendrían una actuación tan equilibrada y pulcra como se está teniendo con ellos.

¿Que dos catalanes, Meritxell Batet y Manuel Cruz, hayan sido elegidos presidenta del Congreso y del Senado, respectivamente, tiene algo de simbólico tal como está el patio? Y, ¿qué le ha parecido el veto a Iceta?

Iceta, con el que discrepo en muchas cosas, es una persona inteligente que en su día ayudó directa e indirectamente, y con mucha discreción, a tender puentes y a gestionar el 155. Me parece absolutamente abominable que haya gente que en España niegue el derecho de dos catalanes a ser presidentes del Congreso y el Senado, porque eso es literalmente lo que están deseando los independentistas. Al presidente del Senado no le conozco, pero por lo que le he oído me parece una persona políticamente centrada. Sí conozco a Meritxell, y ella, además de ser una moderada, claramente constitucionalista, está a favor de la soberanía nacional. Es una persona cabal, y si la critican algunos es solo por ser catalana.

Pues su estreno ha sido complicado con ese 'peloteo' sobre a quien le corresponde la decisión de suspender a los diputados presos, si al Supremo o al Congreso. ¿Qué piensa?

Mire, yo no soy sospechoso de no defender la unidad de España y todo el mundo sabe mi opinión sobre los independentistas , pero deberíamos dejar ya de hacer demagogia. Creo, sinceramente, que la decisión que se tome debe ser con fundamento jurídico y no por un capricho político. Ya está bien de manosear un asunto tan importante.

¿El artículo 155 es agua pasada o llegado el caso su partido lo aplicaría?

El 155 es el artículo que más hay que celebrar que no se aplique. Es un artículo de excepción, de aplicación solo para casos extremadamente graves. Lo peor que le puede pasar al 155 es que lo manoseen tanto que finalmente lo devalúen y pierda valor. Hay quien defiende que se tenía que haber aplicado antes, que Rajoy tardó demasiado, y otros que ahora dicen que fue excesivamente suave, como el PP y Vox. Yo pienso que cuanto menos necesitemos aplicar el 155, mejor para España. Con esa misma determinación digo que si hay que aplicarlo, debe hacerse con claridad y sin complejos, y con mucho consenso entre los partidos constitucionalistas, por más tiempo y con más alcance.

Oiga, ¿la marca PSOE y Pedro Sánchez después de las elecciones generales para algunos 'barones' socialistas críticos como usted les da votos? Porque entonces parecía que escondían al secretario general...

El PSOE está claro que como marca ha recuperado posiciones extraordinariamente. En los buenos resultados del 28-A han influido muchas cosas, y una ha sido determinante: que se hayan cerrado las heridas y la discusión interna. Siempre que en nuestro partido ha habido peleas internas nos hemos debilitado electoralmente. Si el 28-A ha sido un éxito, el 26-M se ampliará todavía más.

¿Usted da por cerrada la guerra interna con Pedro Sánchez? Porque Susana Díaz no ha tirado la toalla y el secretario general no tiene fama de perdonar fácilmente los agravios...

El PSOE tiempo atrás tuvo un debate absolutamente duro, sanguinario en algunos aspectos, mucho más de lo deseable. Pero quizás esta catarsis que hicimos nos ha hecho más fuertes y las heridas, créame que se han cerrado. El PSOE ha recuperado fuerza y brío sobre la base de ser un freno, como siempre, a la extrema derecha.

Vamos, que haber perdido Andalucía al final ha sido un estímulo para el voto en las generales...

Tras producirse el pacto de los tres partidos de la derecha en Andalucía, subimos 10 puntos en las encuestas. Creo que la acumulación asfixiante de casos de corrupción y la parálisis a la que nos llevó el PP desembocó en que los ciudadanos optaron porque entrara aire fresco, y el oxígeno de honradez y transparencia que representa el PSOE. Por eso se consolidó el Gobierno después de la moción de censura a Rajoy.

Y la acción de Pedro Sánchez, ¿qué papel ha jugado?

Aparte de que el PSOE ha recuperado posiciones y se ha puesto en valor nuestra marca, hay que reconocer que Sánchez ya ha diseñado y consolidado una marca propia. Ha definido claramente su espacio en la historia del PSOE y, por tanto, su estilo y su propia personalidad se han convertido en una opción ganadora.

¿Usted se siente cómodo en el PSOE de Sánchez , aunque su nivel de influencia, como ha ocurrido con casi todos los barones críticos, haya bajado?

No sé si tengo más o menos influencia y si es así como se mide la comodidad. Pero me siento mucho más cómodo en un partido que gana y que gobierna, al que le van bien las cosas y tira del carro, que si estuviéramos todavía lamiéndonos las heridas.

¿Cómo ve el ascenso de Vox y la vuelta al centro en 20 días de Casado?

Abascal viene del PP, es listo, y le tiene cogida la medida al que antaño fue su partido. Esa es una cosa, y otra que vaya a conseguir ni mucho menos sobrepasar al PP. Yo tampoco creo que la derecha española vaya a virar masivamente al extremo. Probablemente, Vox termine siendo una vacuna que definitivamente haga olvidar a la derecha su estrabismo extremo. Ojalá Vox hiciera que la derecha en España solo mire hacia el centro. Una derecha centrada y de gobierno es la mejor alternativa, siempre.

¿Cree que Casado es un líder provisional, que se va a repetir la misma historia que ustedes tuvieron en el PSOE y que su liderazgo se tambaleará, como dicen algunos?

Casado tiene más capacidad personal que muchos de los dirigentes que he conocido del PP y hará mal si entra en la misma dinámica que entramos nosotros. En el PSOE sobrevivimos bien por un proceso de discusión interna que desembocó en primarias, y eso supuso una catarsis. La diferencia es que la derecha no tiene metabolismo de primarias, y menos tiene en su ADN la democracia interna.

Tal vez el problema del PP es que la corrupción ha sido letal. Ustedes acaban de pedir que se investigue a Esperanza Aguirre por el 'caso Lezo' y Rato está de nuevo en la picota...

No sé quién inventó las bombas racimo, pero una vez que estallan, empiezan a estallar muchas otras. Lo que tiene el PP es una bomba de racimo, y creo que esto es una mascletá.

O sea que aún no lo hemos visto todo...

No lo sé, pero la gente tendría que hacer el análisis de por qué hay más corrupción y está más enquistada en los sitios donde más tiempo ha gobernado el PP, que han sido Valencia y Madrid. Y eso les debe servir de reflexión al partido que decía tener una sola manzana podrida.

Oiga, y si usted no fuera presidente es su tierra , ¿su futuro político pasa por dar el salto a la política nacional?

Desde la Presidencia de Castilla-La Mancha estoy en la política nacional. Yo no voy a dejar que la política nacional la protagonice solo Torra. ¡Faltaría más! Siempre me he sentido partícipe de todo o que ocurre en mi país.

Si no está gobernando , ¿tendría hueco en otra institución nacional? ¿Ya no aspira a presidir el Gobierno del país?

Estoy agradecido y sentí mucho orgullo personal al oír que algunos me planteaban opciones a nivel nacional, pero, sin falsa humildad, nunca me he sentido capaz. Hay gente más preparada. Yo ahora mismo trabajo a beneficio de inventario, y tengo la gran ventaja de que sólo me dedico a que vaya bien lo que me comprometo con los ciudadanos. No es que esté desprovisto de ambición personal.

Vamos, que su objetivo no es la Moncloa a años vista...

En absoluto. Creo que ahora mismo hay Gobierno socialista para rato en España, y habrá un intenso camino que recorrer durante mucho tiempo. Lo que tenemos que intentar entre todos es que se reduzca el nivel de decibelios de la política española, que haya menos ruido, porque a veces algunos lo hacen insoportable.

Oiga, ¿usted también va a subir el IRPF y el impuesto de Sucesiones en Castilla-La Mancha si gana, como pretende hacer Gabilondo en Madrid?

Subiré la recaudación, porque la región va a crecer y vamos a tener más ingresos, pero no me planteo los impuestos como una cuestión ideológica, sino como un medio para conseguir recursos, de forma progresiva. En Castilla-La Mancha no me planteo subir impuestos.

¿Es cierto que en su tierra han sido líderes en la creación de empresas?

Sí, Castilla-La Mancha lidera la constitución de empresas: hemos creado 8.000 en cuatro años y seguiremos incentivando a empresas, emprendedores y autónomos para que se instalen en nuestra región.

¿Se atreve a dar una cifra de creación de empleo en la próxima legislatura?

En la legislatura que ahora termina hemos desarrollado políticas que han creado más de 100.000 puestos de trabajo, y apoyado a más de 72.000 parados a través de planes sociales. Nuestra apuesta ahora es crear 108.000 puestos de trabajo como mínimo, y seguir apostando por la educación pública y de calidad, seguir con nuestro compromiso con el bienestar social y la mejora de las infraestructuras. Instaremos al Gobierno de España a que desarrolle las infraestructuras ferroviarias y autovías que tiene previstas en Castilla-La Mancha.

¿Qué le parece la polémica por la donación de Amancio Ortega? Usted tiene suscrito un convenio para reforzar la tecnología contra el cáncer y, según Pablo Iglesias, "una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios".

He dicho y mantengo que cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo. Amancio Ortega es un empresario al que habría que hacerle homenajes, porque no solo ha sido capaz de levantar una empresa de reconocido prestigio como Inditex, sino que además tiene la sensibilidad de destinar su dinero a la investigación y la prevención del cáncer. En mi tierra ha colaborado con el sistema sanitario, con una tecnología que no es incompatible con el plan que ha puesto en marcha esta legislatura el Gobierno regional. Nunca estaré con la gente que pierde la perspectiva de la sensatez.

¿El trasvase Tajo-Segura será motivo de enfrentamiento con Sánchez?

Después de tantos años, mi experiencia del trasvase Tajo-Segura me lleva a ser casi antitrasvasista, porque aquí hay un trasvase de la España seca a la España seca, no de la húmeda a la seca. Pero yo creo que Sánchez va a hacer un esfuerzo mucho mayor que Rajoy y Cospedal. No se entendería que un presidente que ha apostado por la ecología, que ha creado un Ministerio de Transición Ecológica, o que, por ejemplo, no ha tenido complejos a la hora de subir el precio del gasoil, acabara por aceptar un atropello ecológico con el Tajo-Segura. Nosotros queremos un plan hidrológico equitativo, justo y respetuoso con los caudales ecológicos e impulsar la creación de un banco público de agua en el Alto Guadiana para acabar con la especulación.