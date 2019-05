El PSOE rechazaría el apoyo de Ciudadanos a Gabilondo a cambio de hacer alcaldesa a Villacís

La partida de reparto de sillones que se planteó el 26-M ha comenzado, o al menos ya han empezado a mostrarse algunas cartas. En el caso de la Comunidad de Madrid, los resultados tanto de las elecciones autonómicas como de las generales exigirán más esfuerzos de los previstos tras una conclusión contraria a la esperada: ni al PSOE le da para gobernar ni Manuela Carmena ha resistido en el Ayuntamiento.

La noche electoral, el PP celebraba haber resistido y daba por hecho que Isabel Díaz Ayuso presidirá la Comunidad. Lo mismo le ocurre a José Luis Martínez Almeida, que ya se ve como alcalde. Sin embargo, en política, sobre todo desde 2015, nunca está todo dicho. Hay una jugada en ciernes que, de confirmarse, daría una vuelta grande al planteamiento inicial: Ciudadanos podría dar la presidencia al candidato socialista a cambio de que Begoña Villacís consiguiera la Alcaldía.

Ante un posible planteamiento en este sentido, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ya ha lanzado un rechazo preventivo. Según ha dicho, su partido no entrará en un "intercambio de cromos" en Madrid. "Esto no es mercado persa, no mercadeamos con el voto de la gente. Quien quiera eso no ha entendido nada", ha dicho en los pasillos del Congreso.

El PSOE, sin embargo, "no da por perdida la batalla" por la Comunidad de Madrid -donde ganó el 26-M- y reclama al partido naranja que apoye la investidura de Gabilondo en un ejercicio de responsabilidad para "frenar a la ultraderecha", un argumento que busca retratar a los de Albert Rivera en caso de que sume hacia el lado contrario. "Lo importante sería frenar a la ultraderecha y afianzar a Gabilondo. De lo que estamos hablando es que Vox puede entrar a gestionar la Sanidad o la Educación de nuestros hijos, y Ciudadanos tiene una responsabilidad", ha destacado en una entrevista en RNE, recordando que formaciones liberales en Europa rechazan pactos con la extrema derecha.

El escenario de la investidura de Sánchez

En cuanto al escenario estatal, Lastra ha explicado que las negociaciones a nivel nacional para la formación de un gobierno tienen su propio ritmo pero también ha insistido en que Ciudadanos se puede abstener para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y evitar así que los partidos independentistas se vuelvan necesarios. Echando la vista atrás, aunque segura de que el candidato socialista logrará mantenerse en Moncloa, Lastra ha recordado que en 2016 Rivera pidió la abstención del PSOE a la investidura de Mariano Rajoy.

En cuanto a un posible gobierno del PSOE con Podemos, Lastra ha recordado que, aunque son sus socios "preferentes", nunca se ha ofrecido un Ejecutivo de coalición a Pablo Iglesias. "Nos gustaría un gobierno socialdemócrata con independientes que traigan talento, pero en solitario del PSOE con apoyos puntuales.