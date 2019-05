El PSOE pone el listón a Podemos tras el 26-M: como mucho la entrada al Gobierno de independientes progresistas

El PSOE ha puesto el listón a Podemos al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo: ante la insistencia de los de Pablo Iglesias de entrar en un Ejecutivo de coalición pese a los malos resultados de este domingo, los socialistas dicen que todo lo más que aceptarán será un Gobierno de "orientación socialista abierto a algunos independientes progresistas.

Así lo ha expresado el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, este lunes tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de su partido presidida por Pedro Sánchez. Estas palabras llegan horas después de que Iglesias, asumiendo su "batacazo" el 26-M, insistiera en estar en el nuevo Gobierno.

El dirigente socialista ha respondido que su formación va a mantener la misma posición que ha venido teniendo hasta ahora y es que están dispuestos a dialogar, pero que su posición es la de tener un "gobierno de orientación socialista". "Eso sí", ha advertido el secretario de Organización del PSOE, "abierto a independientes, progresistas comprometidos con el cambio social, con los nuevos tiempos y sensibilidades, pero en definitiva un gobierno socialista", informa EP.

El número tres del PSOE también ha hecho un llamamiento a Ciudadanos a que apliquen en comunidades autónomas como Castilla y León y Murcia el mismo principio que utilizaron en Andalucía y que dio el gobierno al PP a pesar de la victoria socialista. En este sentido, ha recordado que la formación de Albert Rivera alegó la necesidad de un "cambio de régimen" dado que esta región llevaba muchos años gobernada por los socialistas.

Ahora ha exigido a la formación naranja que aplique la misma "argumentación". "No hace falta que inventen nada nuevo", ha exclamado tras dejar clara su intención de negociar con Ciudadanos y de recordar que en Castilla y León han ganado los socialistas.

En este sentido, Ábalos ha avanzado que les gustaría hablar "con todas las fuerzas políticas" pero ha apuntado a que Podemos sigue siendo socio "preferente" y a Ciudadanos le ha instado también a que no permita la entrada de Vox en gobiernos. "Me gustaría que no diéramos carta de naturaleza ni normalidad a la entrada de la ultraderecha en las instituciones", ha remachado.

El dirigente socialista ha pedido a la formación que lidera Albert Rivera que "no insufle aire de extrema derecha en las instituciones, que no se convierta en su llave" ni que desarrolle un papel de "bisagra" con Vox, informa Servimedia.