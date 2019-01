Podemos confirma su voto en contra al decreto de vivienda y tumba los planes del Gobierno sobre alquileres

El decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco años, decaerá finalmente ante la falta de apoyo de Podemos, que votará en contra, al igual que el PP y ERC, mientras que Ciudadanos (Cs) también ha decidido no apoyarlo.

La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Irene Montero, ha señalado antes del inicio del Pleno del Congreso, que se inicia con el debate de convalidación del decreto de vivienda, que votarán en contra porque no cumple con las medidas que la formación morada pactó con el Ejecutivo de cara al apoyo de los Presupuestos Generales del Estado. "No recoge estos acuerdos", ha señalado Montero tras avanzar que Unidos Podemos sí apoyará el real decreto hoy que sube las pensiones generales el 1,6%, y el 3% las mínimas y no contributivas.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defiende desde la tribuna un real decreto sobre el alquiler que sólo será apoyado por PNV y PDeCAT si se tramita como un proyecto de Ley, para ser enmendado.

Sin embargo, la suma de estos votos no sería suficiente. PP y ERC tampoco votarán a favor de este decreto, mientras que Ciudadanos ha anunciado que no lo apoyará porque no ofrece seguridad jurídica a los propietarios ni aborda una regulación estatal sobre los alquileres turísticos.

El decreto ha sido duramente criticado por Podemos porque no contempla una regulación en los precios de los alquileres para marcar un límite en determinadas zonas de las ciudades, la definición de vivienda vacía o un preaviso de 6 meses en el contrato de arrendamiento.

PP ha avanzado su discrepancia con una norma que es "una llamada al incremento de los precios" y que no incentiva la oferta.

Otros siete decretos más

Además del decreto de vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez somete a votación este martes en el Pleno del Congreso otros siete decretos ley más y no cuenta con el apoyo de Unidos Podemos para la convalidación de, al menos, tres de ellos.