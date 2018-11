Theresa May logra el apoyo de su Gobierno al acuerdo con la UE para el Brexit

En una declaración a las puertas de Downing Street, la primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que el Gobierno británico ha aprobado por mayoría el acuerdo para el Brexit, después de un "largo y apasionado" Consejo de Ministros que se ha extendido durante cinco horas. El documento, de 585 páginas de extensión, ya ha sido difundido tanto por el gobierno británico como por la Unión Europea.

En sus contenido, May poco menos que se rinde a las principales exigencias de la UE. Así, Reino Unido permanecerá en una unión aduanera con la UE, mientras que Irlanda del Norte se mantendrá como parte del mercado común de bienes y personas, con las mismas leyes de competencia, agricultura y medio ambiente y supervisión del Tribunal de Justicia Europeo.

Para evitar la división política del país, el resto del Reino Unido aplicará las normas europeas, permaneciendo de facto como un miembro más hasta que no se llegue a un acuerdo alternativo. Las dos partes prometen "hacer lo posible" para alcanzar un nuevo pacto en 2020, cuando se termine el periodo de transición en el que Reino Unido seguirá aplicando las leyes europeas, aunque no hay ningún tipo de garantías.

May explicó que "las decisiones han sido difíciles", pero que el acuerdo que alcanzaron con los negociadores de la UE el pasado lunes por la noche era "el mejor posible". "Creo con mi cabeza y corazón que esta decisión va a favor del interés nacional de todo el Reino Unido", afirmó la 'premier'.

El contenido específico del acuerdo se dará a conocer en los próximos días. "Es mi obligación explicar nuestra decisión, y [el jueves] daré una declaración en el Parlamento", agregó May. Aun así, señaló que su plan "es mejor que no hacer el Brexit y violar el mandato del referéndum, hacer un Brexit sin acuerdo o lanzarnos a la incertidumbre de otra votación".

