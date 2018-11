La libra se desploma tras la dimisión del ministro del Brexit en Reino Unido

La libra esterlina cae más de un 1% frente al dólar y el euro tras la dimisión del ministro dedicado a negociar el Brexit con la Unión Europea, Dominic Raab. Ayer Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que alcanzaron un acuerdo para la salida del país del bloque comunitario.

Raab, en su carta de dimisión publicada en Twitter, indica que no puede aceptar el acuerdo al que ha llegado May por poner en peligro la integridad territorial de Reino Unido.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz