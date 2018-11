Guía para no perderse con el Brexit: May aborda hoy con sus ministros el acuerdo negociado con Bruselas

El Gobierno británico ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea para su salida del bloque comunitario, según ha anunciado Downing Street, por lo que la primera ministra, Theresa May, ha convocado este miércoles a sus ministros para discutir el documento.

Según la oficina de May, los ministros se reunirán a las 14:00 horas (15:00 horas en España) para evaluar el texto acordado y decidir los siguientes pasos. Antes de esta reunión, los ministros han sido invitados a leer el documento pactado con Bruselas en la noche de este martes en Downing Street, según Sky News.

De acuerdo con la BBC, hasta la residencia de Theresa May comenzaron a llegar la pasada noche algunos de los miembros de su gabinete, como el ministro de Salud, Matt Hancock, o el de Transporte, Chris Grayling.

El acuerdo llega tras intensas negociaciones en las que el último escollo que quedaba era la solución para la frontera entre el Úlster e Irlanda, una solución que pasaría por un plan de emergencia ('backstop', en la jerga comunitaria) que aseguraría un estatus especial para Irlanda del Norte y que permitiría al conjunto de Reino Unido continuar en la Unión Aduanera hasta diseñar una solución definitiva que no fragmente el mercado británico.

Entre tanto, los embajadores de los Veintisiete han sido convocados a una reunión hoy a las 15:00 horas para "hacer balance de las negociaciones", según fuentes diplomáticas.

El encuentro estaba previsto inicialmente para discutir con la Comisión Europea sobre las medidas de contingencia ante la eventualidad de un divorcio sin acuerdo, pero a última hora se ha añadido en la agenda el análisis sobre el estado de las negociaciones.

El Ejecutivo comunitario, por su parte, se limita a las declaraciones de su vicepresidente primero, Frans Timmermans, que a primera hora de la tarde de este martes dijo que "están en marcha negociaciones muy intensas", pero que el acuerdo "todavía no se ha dado".

Bruselas espera a que May reúna hoy a su gabinete antes de hacer más valoraciones. De confirmarse el acuerdo, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, prevé convocar una cumbre en Bruselas que permita a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE dar su visto bueno al contenido de lo pactado. Los preparativos de una cumbre de estas características llevan unos diez días, lo que situaría el encuentro en torno al último fin de semana de noviembre.

Según las informaciones recogidas por el diario Financial Times, May va a comunicar a su gabinete que Reino Unido aplicará muchas de las contingencias previstas para la opción de un Brexit sin acuerdo el 1 de diciembre en caso de que no lo haya a finales de noviembre.

"El gabinete tendrá que decidir en las próximas semanas si un Brexit sin acuerdo va a ser el principal escenario de planificación para la salida", ha dicho una fuente oficial. "El 1 de diciembre está siendo considerado como la fecha clave para esto", ha zanjado.