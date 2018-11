Acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea: May llama a sus ministros para firmar el pacto sobre el Brexit

La incertidumbre de los últimos dos años parece haber llegado a su fin. La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado a su Gabinete a una reunión de urgencia este miércoles para que firmen el acuerdo alcanzado por May con Bruselas, según fuentes oficiales. Mientras tanto este martes los ministros se reunirán uno por uno con la premier. El borrador del acuerdo al que han llegado los negociadores solventa así el principal escollo que representaba la frontera terrestre entre territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Aunque se desconocen los detalles, todo apunta a que no se restablecerá una frontera física entre dicho territorio británico y el país miembro de la UE.

Esa garantía prevé que todo el Reino Unido permanecerá temporalmente en una unión aduanera con la UE, mientras que se añadirán provisiones específicas para reforzar el alineamiento de Irlanda del Norte con ese área económica y con las reglas del mercado único comunitario.

La reacción de la libra no se ha hecho esperar. En su cruce con el dólar, la moneda británica escala un 1% y ya se mueve por encima de los 1,3 billetes verdes. En su cambio con el euro, la divisa inglesa cotiza en máximos de abril de este año, sobre la barrera de los 0,8.

Acuerdo técnico, pero no político

En el encuentro se discutirán las condiciones finales del pacto alcanzado este mismo martes entre los negociadores británicos y los del ente comunitario, lo que sería el principio de la salida efectiva de Reino Unido.

Sin embargo, se trata de un acuerdo entre los técnicos de ambos lados, y queda por conocerse si los representantes políticos estarán conformes con este pacto. Los ministros deberán firmar cada una de las partes del plan, y solo el texto principal consiste en más de 400 páginas de texto legal.

Los negociadores llevan reunidos desde el domingo por la noche, y el lunes a las 21.00 horas (hora local) lograron el pacto que evitaría un Brexit sin acuerdo, lo que sería perjudicial para todas las partes. De hecho, el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, señalaba hace unas horas que quedaba por negociar un 5% del acuerdo, pero que era la parte más compleja.

Aún no han trascendido las condiciones del acuerdo en ninguno de los frentes. En este sentido, habrá que esperar a ver en qué medida han influido en May las presiones por parte de los miembros de gabinete que apostaban por una línea dura en las negociaciones.

Una vez aprobado por el Ejecutivo británico, el texto deberá presentarse ante el parlamento nacional y posteriormente en la cumbre europea de los días 24 y 25 de noviembre. La salida oficial de Reino Unido del bloque comunitario se producirá el 29 de marzo.