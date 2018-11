Tusk anuncia una cumbre europea el 25 de noviembre para confirmar el acuerdo del Brexit

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado este jueves la celebración de una cumbre europea el 25 de noviembre para "finalizar y formalizar" el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), después de que Londres y Bruselas hayan dado su visto bueno al pacto negociado a nivel técnico.

"Si no hay nada extraordinario (entre tanto), celebraremos un Consejo Europeo para finalizar y formalizar el acuerdo del Brexit el domingo 25 de noviembre, a las 9:30 horas", ha anunciado Tusk, en una comparecencia sin preguntas en la que ha estado acompañado por el negociador jefe de la Unión Europea (UE), Michel Barnier.

If nothing extraordinary happens, we will hold a #EUCO to finalise and formalise the #Brexit agreement on Sunday 25 November at 9h30.



