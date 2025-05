Trump "recomienda" aranceles del 50% a la UE a partir de junio por las "ridículas" sanciones corporativas

A las 7.43 horas de este viernes, hora local de Washington, el presidente de Estados Unidos lanzó, como viene siendo habitual, a través de una publicación en su red social propia Truth Social el anuncio: "Recomiendo un arancel del 50% para la Unión Europea a partir del 1 de junio".

El magnate argumentó que Los Veintisiete fueron creados "con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio". En este sentido, critica a Bruselas por tener "poderosas barreras comerciales" y, además, volvió a atacar al IVA, el cual ya en su momento lo calificó de arancel oculto aunque los expertos de Tax Foundation -un think tank afín al Partido Republicano al que Trump pertenece- demostrasen que no lo es.

También habló de las "ridículas" sanciones corporativas y las barreras comerciales "no monetarias". En este punto se refiere a las políticas de seguridad alimentaria, química y farmacéutica comunitarias, entre otras, que impiden la comercialización de muchos productos fabricados en otros países con restricciones más laxas para ciertos componentes. También incluyó las "demandas injustificadas" contra empresas estadounidenses, entre otras cosas.

Según Trump, toda esta retahíla de supuestos impedimentos para el comercio entre ambas orillas del Atlántico genera un déficit comercial con EEUU de más de 250 millones de dólares anuales, "una cifra totalmente inaceptable", decía en su publicación.

Para imponer esta tarifa del 50%, que todavía no se sabe si se sumará a la del arancel universal del 10%, lo que elevaría los impuestos de entrada de productos europeos en EEUU al 60%; Trump reitera que las conversaciones y negociaciones entre ambos bloques no están siendo productivas: "¡Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos!", exclamaba en Truth Social.

Eso sí, aclaró, como si no fuese ya evidente, que si el producto se fabrica en Estados Unidos "no se aplicará ningún arancel".

El tira y afloja comercial entre la UE y Estados Unidos está ahora en un momento de plena vorágine. Bruselas tiene vigentes, a día de hoy, aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 26.000 millones de euros en respuesta a las tarifas del 25% que Washington impuesto al acero y al aluminio europeos.

Estos aranceles afectan a una amplia gama de productos estadounidenses, incluyendo maquinaria industrial, productos agrícolas, textiles y productos de consumo.

Nueva ronda de aranceles

Asimismo, la UE también ha propuesto otra nueva ronda de aranceles que pueden afectar a la entrada de productos estadounidenses en el bloque por valor de 95.000 millones de euros, incluyendo vehículos, baterías para coches eléctricos, aviones y aceite de oliva. Estas medidas todavía están en periodo de consulta a los países miembros y podrían entrar en vigor si la decisión que publicó el magnate este viernes en sus redes sociales entrase en vigor y las negociaciones no llegasen a buen puerto.

El recrudecimiento de la guerra comercial con China está bajo los 90 días de gracia que se dieron ambas naciones tras sus negociaciones en Ginebra (Suiza), que remataron con un acuerdo arancelario que dejaría a los productos chinos con una tasa del 30%, desde el 145%, para entrar en EEUU y Pekín los reduciría del 125% al 10%.

También firmó un preacuerdo con Reino Unido que supondrá reducir parcialmente los aranceles del 10% a los automóviles británicos a cambio de que Londres suprima las medidas "no arancelarias" a la entrada de ternera estadounidense.

El magnate reconoció que no podrá abordar todas las negociaciones individuales con los países afectados por las tasas del 'Liberation Day'. En su visita a los Emiratos Árabes Unidos la semana pasada dijo que activará los aranceles para los socios comerciales de Estados Unidos "en las próximas dos o tres semanas", ante la imposibilidad de negociar con todos los países a la vez por falta de personal. Por el momento, desde Truth Social, su canal oficial para hacer anuncios, no ha vuelto a comentar nada al respecto de esto.

Lo que está claro es que está haciendo una amenaza a la Unión Europea para que se siente a negociar cuanto antes. Por el momento, todavía no hay respuesta de Bruselas al respecto.