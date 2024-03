Un gobierno conservador en apuros aprovecha el último IPC de Reino Unido para presionar al Banco de Inglaterra con los recortes de tipos

La delicada perspectiva del gobierno conservador de Reino Unido a pocos meses de unas elecciones que podrían desalojarlos de Downing Street después de más de 14 años ha hecho que la última lectura de inflación del país se haya convertido en un clavo ardiendo al que agarrarse. El problema es que aferrarse a ese clavo ha supuesto lo que muchos han interpretado como una injerencia impropia de una economía avanzada al deslizarse desde el gabinete de Rishi Sunak ciertas declaraciones que se pueden tomar por presiones hacia el Banco de Inglaterra (BoE), órgano que debería contar con la máxima independencia.

Lastrado por la gestión del Brexit, la escandalosa salida de Boris Johnson y el sonoro fracaso del breve gabinete de Liz Truss, que a punto estuvo de hacer sucumir el sistema financiero británico, el gobierno de Sunak ve cómo la oposición laborista directamente les aplasta en las encuestas sobre unas elecciones que se tienen que celebrar antes de enero de 2025. Por eso, el dato de Índice de Precios al Consumo (IPC) de febrero publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), ha hecho al canciller (ministro de Finanzas), Jeremy Hunt, sacar pecho.

El IPC se moderó en febrero del 4% al 3,4% interanual (más de lo esperado, se estimaba un 3,5%) y el índice subyacente (excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco) se relajó del 5,1% al 4,5% (se esperaba un 4,6%). En tasa intermensual, ambos índices subieron un 0,6%, también una décima menos de lo esperado. La caída fue generalizada: la inflación de los alimentos bajó del 7% al 5%, la de los restaurantes y hoteles del 7% al 6% y la de las comunicaciones del 8,2% al 5,6%. Esto se debió en gran parte a una evolución más normal de los precios en febrero, tras las subidas inusualmente elevadas del mes anterior. La muy observada y persistente inflación de los servicios bajó del 6,5% al 6,1%, lo que la deja en línea con las previsiones del BoE.

"La inflación ha bajado. Nuestro plan está funcionando, tenemos que persistir", se apresuraba a publicar Hunt en su cuenta de la red social X junto a un gráfico en el que se aprecia cómo el IPC ha pasado del máximo del 11,1% interanual de finales de 2022 al actual 3,4%. El mensaje de Hunt y la declaración similar publicada por la cuenta del Tesoro ha provocado enseguida la indignación de numerosos usuarios de la red social, que señalaban al político que, en todo caso, esta reducción de la inflación sería mérito de un independiente BoE que ha tenido que llevar los tipos de interés a un máximo del 5,25% no visto desde 2008 para doblegar a una inflación que se ha mostrado más agresiva incluso que la de EEUU y Europa.

Alimentando más la polémica, Hunt, una figura valorada en el gabinete Sunak por haber apaciguado a los mercados tras la 'tormenta Truss', ha aparecido en los medios británicos afirmando que esta caída de la inflación a su nivel más bajo en dos años y medio "abre la puerta" a que el Banco de Inglaterra proceda pronto con los recortes de tipos. El canciller incluso ha deslizado que el BoE podría discutir esta opción en la reunión que su Comité de Política Monetaria celebra este mismo jueves. La agresiva subida de tipos (estaban en el 0,1% a finales de 2021) ha infligido dolor a los británicos, como se ha visto en la fuerte subida de los tipos hipotecarios. Es por ello que el gobierno vería con agrado unos recortes de tipos que aliviasen la situación de los ciudadanos y, por ello, las palabras de Hunt han sido vistas por algunos observadores como una injerencia en la política monetaria.

