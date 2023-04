La inflación cae a mínimos de casi dos años en EEUU y acerca el fin de las subidas de tipos de la Fed

La inflación ha pasado de villano a aliado de los mercados en EEUU. El IPC se ha moderado hasta el 5% en marzo, mínimos desde mayo de 2021, un dato que se sitúa cerca de lo que esperaba el consenso de los analistas y que mantiene la senda desinflacionaria que se inició en la segunda mitad de 2022. Aunque sigue siendo extremadamente elevada, la moderación del IPC estaría ayudando a aliviar unos mercados que siguen muy pendientes de la Reserva Federal y del amago de crisis bancaria en EEUU.

La inflación subyacente ha subido hasta el 5,6% en marzo, en consonancia con lo esperado por los expertos. De este modo, la inflación core supera a la general por primera vez en este periodo extraordinario de altos precios. Por otro lado, la inflación mensual subyacente ha subido un 0,4%, también en línea con lo esperado. Mientras que el IPC general mensual solo ha avanzado un 0,1%, una décima por debajo del consenso de los analistas.

La calma de las últimas semanas en el sector financiero parece haber alejado, por ahora, los temores a una nueva quiebra bancaria y provoca que los inversores vuelvan, una vez más, la mirada a la inflación, que además da hoy un respiro a la Reserva Federal. La moderación de los precios acerca el fin del ciclo de endurecimiento monetario que tantas turbulencias está generando en los mercados.

Las expectativas del mercado son ahora que la Fed subirá los tipos de interés en 25 puntos básicos más en algún punto de los dos próximos meses para comenzar a rebajar el precio del dinero desde ese momento. No obstante, el debate sigue totalmente abierto.

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo llegan en medio de una pública falta de consenso entre los altos funcionarios de la Fed sobre si es necesaria otra subida de tipos de 25 puntos básicos en mayo antes de decretar una pausa tras un año de fuertes alzas o de si es hora ya de decretar esa pausa para no empeorar el escenario tras las últimas turbulencias financieras después de las quiebras de entidades como Silicon Valley Bank (SVB). En sus últimas proyecciones trimestrales, los miembros de la Fed señalaron un tipo terminal del 5,25% este año, es decir, quedaría un último alza de 25 puntos básicos.

"Esto no va a mover la aguja para la Reserva Federal", adelantaba Steve Blitz, economista jefe para EEUU de TS Lombard, antes de conocerse el dato. "El problema de la inflación no se resuelve por sí solo, necesita un mayor desempleo para lograrlo". La última lectura de empleo, relativa a marzo y conocida el pasado viernes, evidenció un cierto enfriamiento en la contratación y en los avances salariales, pero no exhibe (236.000 nuevas nóminas no agrícolas) la mayor debilidad que espera la Fed. Lo mismo sucede con otros datos conocidos recientemente, como el de vacantes de febrero (encuesta JOLTS), con un claro descenso pero todavía en niveles altos (casi 10 millones).

"Los efectos de base favorables podrían situar el IPC general en el 3% en verano. Aunque a la Reserva Federal (y a los mercados) les sigue preocupando más la inflación subyacente, que se mantiene obstinadamente alta, la óptica de un descenso del IPC general al 3% puede reforzar la opinión de que el crecimiento, más que la inflación, impulsará las decisiones de la Reserva Federal y el comportamiento del mercado", contrapone el departamento de investigación inversora de UBS encabezado por Mark Haefele.

En las previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional este martes se pronostica que la inflación media de EEUU será del 4,5% en 2023 y del 2,5% en 2024. De modo que la expectativa es que los precios sigan reduciendo su crecimiento (desinflación) en los próximos meses para hacer buena esta previsión.

En su última prospectiva semanal, los economistas del BlackRock Investment Institute, encabezado por Jean Boivin, afirman que es más probable que la inflación europea alcance el objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE). "No porque la inflación sea menos persistente, ya que para alcanzar el 2% será necesaria una recesión, al igual que en EEUU. Pero, a diferencia de la Reserva Federal, creemos que el BCE seguirá adelante con las subidas de tipos para lograr el objetivo de inflación, independientemente del daño que ello suponga", explican.