El Festival dell'Economia de Trento atrae también a la ciudadanía

La ciudad italiana de Trento es conocida mundialmente por el concilio ecuménico de la iglesia católica entre los años 1545 y 1563. Pero a los pies del castillo del Buoconsiglio de Trento, una construcción del siglo XIII, se desarrolló otra cita que pone a esta pequeña ciudad del norte de la bota en el mapa mundial de nuevo.

La XVII edición Festival dell'Economía de Trento, organizada por Il Sole 24 Ore y el gobierno de la provincia autónoma de Trentino, reafirma a la ciudad del norte de la bota como la capital de la fiesta de la economía. Durante cuatro días - del 2 al 5 de junio - la capital trentina se tiñó de naranja y en todas las calles había presente, al menos, una ardilla (logo del festival).

Foto: Carlos Asensio

Esta cita, de la que elEconomista.es es media partner, tuvo como lema Tra ordine e disorndine (Tras el orden el desorden) y, bajo el mismo, se desarrollaron más de 200 eventos relacionados con la economía en el que participaron cocho Premios Nobel, políticos de alto nivel europeo e italianos, economistas, expertos etc.

Pero el festival no solo está pensado para los expertos en economía y la prensa especializada. El Festival dell'Economía de Trento es calle, es eventos, es gastronomía, es ocio, cultura, paisajes, naturaleza. De hecho, una persona sola nunca podría abarcar todo el programa, a no ser que encuentre la capacidad de dividirse y, de momento, eso no está inventado. Pero tal y como está configurado el festival y sus espacios, invita a pasearse por la ciudad entre conferencia y conferencia.

El Teatro Sociale de Trento era el centro neurálgico de las ponencias con personajes más potentes. Un espacio cultural del siglo XVII en el que parece que, en cualquier momento, va a salir un elenco de actores al escenario a representar la Divina Comedia de Dante, pero no. El escenario estaba teñido de naranja y los dorados de las balconadas de los palcos y el fresco del techo de la platea, se mezclaban con la modernidad de una pantalla led de última generación. Sobre las tablas: siempre dos sillas vacías que luego las llenaba, por ejemplo, un Premio Nobel de la Paz como Muhammad Yunus, uno de los padres de los microcréditos, que levantó a la bancada en una ovación.

Teatro Sociale. Foto: Carlos Asensio.

Una vez terminada la conferencia del Teatro Sociale, en menos de dos minutos, las personas podían seguir otra charla a través de la pantalla gigante que había situada en la Plaza del Duomo de Trento, donde está la catedral de San Vigilio, un edificio románico-gótico construido entre los siglos XII y XIII. Un lugar lleno de ambiente y, durante el festival, todavía más.

La gente se sentaba en las terrazas mientras de fondo escuchaban hablar al ministro de la Administración Pública de Italia, Renato Brunetta, diciendo que hay que crear un mercado común de energía. Tras eso ¿por qué no pasarse por la gigante librería portátil que estaba en la misma plaza? Libros de todos los géneros y para todos los públicos... Economía, ocio y cultura en menos de dos horas.

Pantalla grande para seguir el festival en la Plaza del Duomo de Trento. Foto: Carlos Asensio.

El festival está tan integrado en Trento que incluso el personal de bares y cafeterías portaba un mandil naranja con la peculiar ardilla símbolo de esta cita. E incluso en cualquier pequeña plaza había palés con pufs para sentarse a descansar tras una charla sobre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal estadounidense.

La oferta gastronómica de Trento se caracteriza por pescado de río y carne, maridada con vinos de la zona. Foto: Carlos Asensio.

Llegados a este momento, empieza a apretar el hambre y la mejor opción es degustar un menú con sabores de la zona. La región de Trentino tiene una importante tradición de pesca de río con mosca y eso se puede saborear, por ejemplo, en el Palazzo Roccabruna . A través de una selección de sabores que prepararon para los asistentes al festival, consiguieron trasladar en todos sus menús la región al paladar de los comensales. Todo ello, como no, maridado con todo tipo de vinos: espumosos, blancos, tintos, rosados un gusto para los sentidos.

Todos los agentes implicados

A la fiesta de la economía de Trento se han querido sumar todos los agentes sociales de la ciudad. Desde instituciones políticas, medios de comunicación, museos y también fundaciones. La fundación Franco Demarchi o la Fundación de Caritro han sido dos espacios que han acogido charlas sobre educación, el futuro de los jóvenes, empleos del del mañana. Porque en Trento esos días también se habló de cambio climático, sostenibilidad y transición energética. Es algo que estuvo muy presente en diversas conferencias y paneles, el cómo se va a dejar el planeta a las futuras generaciones.

Por ese motivo, la gente joven no se podía quedar fuera de esta cita. El Fuori Festival 2022 fue la parte más desenfadada de todo esto. Esta programación paralela estaba pensada, sobre todo para ellos, con actividades culturales y educativas, de mano de muchas de estas fundaciones. También concursos de ideas y debates en los que estaban invitados a participar para conocer sus opiniones porque, la clave de todo esto, es crear futuro.