Muhamad Yunus (Premio Nobel de la Paz): "Los bancos solo dan más dinero a la gente que tiene dinero"

Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank, fue uno de los invitados este viernes al panel presentado por la periodista de Il Sole 24 Ore, Alessia Maccaferri, bajo el título La empresa social para un desarrollo económico sostenible, dentro de el Festival de la Economía de Trento, organizado por Il sole 24 Ore y Trentino, donde elEconomista es media partner.

Este bangladesí fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 2006 por crear el banco social Grameen y desarrollar el concepto de microcréditos y microfinanzas. Es decir, líneas que se dan a emprendedores que son muy pobres para optar a un crédito en un banco tradicional.

En una conversación con elEconomista, este visionario de la banca social aseguró que el problema del sistema bancario actual "es que dan más dinero a la gente que ya tiene dinero". En su caso, asegura que creó "un sistema diferente, en el que damos servicios financieros a la gente que es extremadamente pobre y de este modo se vuelven emprendedores". Así, el padre del microcrédito asegura que, a través de esta idea, "creamos un proyecto de desarrollo que se ha convertido en un banco nacional".

Pero este Premio Nobel de la Paz recalca que la lucha está ahora en la relación que hay entre la riqueza y la pobreza " que está estrechamente ligado a nuestro nivel de salud", dice. Por este motivo, dentro de su activismo, está luchando por la vacunación universal. Yunus asegura que estos sueros son "bienes de la humanidad" y que por tanto deberían ser accesibles a todo el mundo.

En el campo del cambio climático y la sostenibilidad, otra de sus batallas, este banquero bangladesí aseguró a elEconomista que "el cambio no es del mundo, si no que todo el mundo debe cambiar". Con esto se refiere a que toda la sociedad debe establecer un nuevo concepto de su modelo de vida pero desde todos los estamentos (políticos, ciudadanos, empresas etc.). "Nuestro planeta está quemado. Tenemos que parar el calentamiento global ahora mismo", aseveró.

En este sentido ha sido muy claro al aportar las medidas necesarias para producir este cambio, que pasan por lo que denominó "los tres ceros": cero combustibles fósiles, cero concentración de la riqueza y cero desempleo.

Además, aprovechó su presencia en el escenario del Teatro Sociale de Trento para lanzar un llamamiento a los más jóvenes de la bancada, y les animó a unirse al cambio: "No sois los pasajeros de este planeta, sois los pilotos y podréis evitar un choque", aseguró incentivándoles a ser activos en esta lucha.

Otro de los proyectos en los que está ahora metido Yunus es el de la creación de un banco de agricultura, para animar a las familias a cultivar hortalizas, es decir, "alimentos sanos para sus hijos", contó.