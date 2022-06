Italia pone el foco en la eólica para su transición energética

La búsqueda de un mercado energético común y eliminar el vínculo que la electricidad tiene con el gas son dos temas muy a la orden del día. La crisis energética provocada por la guerra de Ucrania está provocando un cambio de paradigma en el mercado energético en toda Europa. Durante el desarrollo del Festival de la Economía de Trento, organizado por Il Sole 24 Ore y Trentino, con elEconomista como media partner, se ha hablado constantemente de la transición energética y de la necesidad de establecer un mercado común europeo de energía.

El ministro Administración Pública italiano, Renato Brunetta, aseguró este viernes que la guerra de Ucrania "nos está llevando a cuestionarnos el sistema de dependencia energética que tenemos en Europa". En este sentido, el ministro dijo que "se veía venir con la invasión de Crimea en 2014" y recalcó "que no entiendo cómo no hemos tenido antes este debate, no nos coge por sorpresa".

En esa misma línea habló el presidente del Gruppo Techint (una de las mayores empresas de acero italo-argentina), Gianfelice Rocca, en una conversación con la periodista de Sky TG24 y Radio 22, Maria Latella, dentro del programa del propio festival.

Renato Brunetta, ministro de Administración Pública de Italia.

El directivo apuntó la "necesidad inminente" de crear un mercado común de energía, basándose en su propia experiencia como presidente de una compañía de un sector como es acero "que necesita enormes cantidades de electricidad para producir". Rocca explicó que "hay un problema estructural grave en Europa porque la energía es muy cara, y no solo es culpa de la guerra de Ucrania", dijo.

En general, tras las diferentes ponencias del Festival de la Economía de Trento sobre energía, se aprecia que en Italia todavía se están planteando el debate de la transición hacia la producción con fuentes renovables. Esto queda muy patente tras las palabras de la subsecretaria del Ministerio de Economía y Finanzas italiana, María Cecilia Guerra: "El país (Italia) está centrado en buscar soluciones a la dependencia de Rusia. La transición ecológica está entre las prioridades del Gobierno".

En este sentido, el Plano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), el equivalente al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, "nos permite acelerar la transición a otras fuentes como la eólica, la fotovoltaica u otras", dijo Guerra.

Precisamente, en Italia el debate está en si serán capaces de afrontar esa transición energética. Luigi Paganetto, profesor de la Universidad de Roma Tor Vergata, subrayó que hoy en día "estamos en la emergencia de las energías". Paganetto fue muy sincero al asegurar que "Italia se quedó muy atrás en términos de innovación, pero también en el campo tecnológico".

España, un referente

Preguntado por elEconomista, el presidente del Gruppo Techint aseguró que España "es un referente en cuanto a energías renovables". El empresario recalcó que la Península Ibérica "supo hacer las cosas bien, ya que se invirtió cuando se tenía que invertir y ahora están recogiendo sus frutos, con una dependencia del gas muy baja con respecto a otros países de Europa".

Es cierto que los datos hablan por sí mismos. Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español, la energía eólica representa el 50% de la producción total del país, mientras que en Italia esa cifra baja hasta el 17% del total. En cuanto a potencia total instalada, según un estudio elaborado por IRENA (International Renewable Energy Agency), España se situó en 2020 el quinto puesto del ranking mundial de la energía eólica con 27.809 MW, mientras que Italia registró 10.839 MW en ese mismo año.

Lo que está claro es que tanto como Brunetta como Gianfelice Roca y, en general, los ponentes de las mesas sobre energía del Festival de la Economía de Trento llegaron a la conclusión de que es necesario establecer ese mercado único europeo de la energía.