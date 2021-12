Teodoro García Egea: "Aumentan la pensión, pero suben el coste de la vida a los jubilados"

Es, junto a Pablo Casado, la cara y la voz del PP. El hombre de perfil duro, y ácida crítica, cuyas declaraciones casi siempre levantan ampollas. Pasó en un plis-plas de ser un ingeniero de telecomunicaciones -doctor por la Universidad politécnica de Cartagena y experto en el procesado de señal cerebral y en las redes inalámbricas- a concejal, diputado y número dos de su partido. Un hombre del aparato con mucho poder, que se mueve en Génova y en la carrera de San Jerónimo como pez en el agua, y cuyas indicaciones marcan la estrategia de su formación. Sin embargo, cuando le preguntas si es quien maneja los hilos del poder en el partido o si hace honor al tradicional perfil de "poli malo" niega la mayor . Dice que no es tan fiero el León como lo pintan y que se exagera su poder. "Más bien me paso todo el día en el andamio", señala.

Teodoro García Egea (Cieza, 1985), secretario general de los populares, ha sido el artífice de la adaptación del partido a la dirección nacional en pleno desarrollo de los Congresos autonómicos y tiene una agenda de vértigo que no va a disminuir ni siquiera en las fiestas navideñas. "Vamos a estar, con la familia en Murcia, pero yo voy a aprovechar para visitar presidentes autonómicos e iré y vendré a Madrid", afirma. Dice que su vara de medir con Isabel Ayuso no es distinta que con el resto de líderes territoriales, que la polémica con la comunidad de Madrid solo beneficia a Pedro Sánchez. Añade que el PP "debe estar centrado en ganar las elecciones y no en debatir cuestiones internas". Augura que todas las elecciones que se celebren a partir de ahora las ganará el PP y que la única propuesta nueva de Pedro Sánchez es un nuevo impuesto a los pobres "con la subida del IPC". No tiene pelos en la lengua.

¿Es cierto que Mañueco no tenía otra opción que convocar elecciones? Porque en Cs lo niegan y hablan de inmoralidad...

El presidente de Castilla y León tenía que elegir entre moción de censura o elecciones. Es decir, entre que el futuro de la comunidad se decida en los despachos o que se decida en las urnas. Y, por supuesto, los ciudadanos, por encima de todo. Mañueco es el mejor presidente y ahora todo el partido tiene que estar centrado en Castilla y León.

¿Es verdad que usted es el mullidor en la bronca entre Génova e Isabel Ayuso o es sólo una leyenda urbana?

Yo he venido a política a ganar elecciones, no a ganar congresos locales o regionales del partido. En todos los partidos y en todas las épocas del PP siempre ha habido opiniones distintas ante temas concretos y siempre nos hemos regido por las normas que nos damos entre todos. Vamos a centrarnos en las elecciones, que es lo que importa.

Pues muchos creen que con estas discrepancias entre Casado y Ayuso ustedes se están dando un tiro en el PP y les pasará factura...

Los gobiernos autonómicos del PP, todos, están demostrando que saben hacer las cosas. La totalidad de los miembros de esos gobiernos son de la total confianza de Pablo Casado. Por lo tanto, cuando hay una polémica de este tipo siempre nos tenemos que preguntar a quién beneficia.

¿Y a quién beneficia la bronca entre Génova y la Puerta del Sol?

Estas polémicas sólo benefician a Pedro Sánchez. Mi obligación como Secretario General del PP es no dedicar ni un minuto de mi tiempo a este tipo de cuestiones que no benefician al partido y que están avivadas por Pedro Sánchez para tapar sus graves problemas y dividir a sus adversarios. Pero vamos, no lo va a conseguir. Yo puedo presagiar que todas las elecciones que se convoquen a partir de ahora las va a ganar el PP, sea cual sea el ámbito territorial.

Sin embargo a usted se le acusa de tener una vara de medir distinta con Isabel Ayuso que con Alberto Núñez Feijóo y otros presidentes que también lideran el partido...

Yo no tengo una vara de medir diferente con Isabel Ayuso que con los demás. Acusarme a mí sería lo mismo que acusar a Aznar de que Gallardón, con mayoría absoluta, no fuera el presidente del partido en Madrid, y éste lo liderara Pio García Escudero. No me voy a pronunciar sobre si el modelo, es el de Aznar o el de Esperanza Aguirre, donde coincidían ambas presidencias. Eso lo tendrán que decidir los militantes. No entiendo la polémica que se ha generado en Madrid, cuando en el resto de las Autonomías no ha habido ningún problema. El PP tiene que estar centrado en ganar las elecciones, y no en debatir sobre cuestiones internas que no le interesan a nadie.

"No es cierto que votar a Vox, a Ciudadanos, o a cualquier otro partido sea lo mismo que votar al PP."

Oiga, ¿va a haber elecciones anticipadas en Andalucía?

Los presidentes autonómicos, tanto Juanma Moreno como cualquier otro, tienen plena autonomía para convocar las elecciones. La fecha de la convocatoria la decidirá Andalucía y en el resto de los casos también. Desde Génova siempre estamos para ayudar.

Según las últimas encuestas, PP y PSOE estarían estancados, pero Vox sube. ¿Cómo analizan ustedes estos datos?

Lo que esas encuestas señalan es que en las próximas elecciones vamos a tener que elegir entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Nosotros estamos centrados en poner encima de la mesa un proyecto alternativo en materia económica, social y energética y el único proyecto alternativo al del gobierno Frankenstein es el del PP.

Usted ha dicho que '1 + 1 + 1' es igual a Pedro Sánchez, refiriéndose a la fragmentación del voto, PP, Ciudadanos y Vox. ¿Está apelando al voto útil?

Nosotros apelamos a la verdad. No es cierto que votar a Vox, a Ciudadanos, o a cualquier otro partido sea lo mismo que votar al PP. El 1 + 1 + 1 ha dado como resultado que el PSOE controle el Congreso, y votar partidos distintos en el Congreso ha posibilitado que Pedro Sánchez pueda reeditar su mayoría Frankenstein.

"Muchos concejales, votantes, y simpatizantes de Ciudadanos y otros partidos están volviendo al PP donde tendremos las puertas abiertas"

Bueno, de entrada, Vox ya ha dicho que no votará los presupuestos de Madrid. ¿Eso es un paso a la ruptura?

Vox ha reconocido que los Presupuestos de Madrid le parecen bien, y va a votar en contra tan solo para desgastar una figura política al alza, consolidada y solvente, como es el alcalde José Luis Martínez Almeida.

¿Ustedes van a recoger el previsible desmoronamiento de Ciudadanos?

Cuando Ciudadanos decidió impulsar mociones de censura, sus votantes vieron que no es un partido sólido . Nosotros estamos reunificando el centro por la base, y muchos concejales, votantes, y simpatizantes de Ciudadanos y otros partidos están volviendo al PP donde tendremos las puertas abiertas para quien quiera sumarse. El momento de los experimentos ha pasado y ahora es el de los proyectos. El nuestro se basa en : el reforzamiento institucional, el impulso a la economía y la protección social para que nadie se quede atrás.

Finalmente el presidente no va a cumplir su promesa de igualar el recibo de la luz al de 2018. ¿Este tema puede ser su talón de Aquiles y propiciar su tumba política como dicen algunos?

En un país serio, un presidente del Gobierno que incumple dos de sus grandes promesas, como fue no pactar con Bildu y que en 2022 pagáramos el mismo precio de la luz que en 2018, ya habría dimitido. Lo que está quedando claro es que Pedro Sánchez no es de fiar. Exigía en la oposición la dimisión de Rajoy con una subida de la luz del 8%. ¿Qué pide él para sí mismo con una subida del 500%. Con la factura de la luz siempre ha buscado excusas, cuando la verdadera razón es su inacción. Dijeron que le iban a meter mano a los grandes beneficios de las eléctricas y a lo único que han metido mano es a los bolsillos de las familias más necesitadas. Hoy España paga la luz más cara de la historia, y la cesta de la compra más cara en 30 años. El único producto nuevo que está impulsando Pedro Sánchez es invisible pero demoledor, que es el impuesto a los pobres en esa subida del IPC.

¿Y cuál es la receta del PP, además de suprimir el impuesto de generación eléctrica o bajar el IVA superreducido?

Nosotros hemos tramitado en el Congreso una reforma de la factura eléctrica que rebaja el precio de la luz un 20%, es decir, 9.000 millones de euros. La reforma más importante que tiene que hacer el sistema eléctrico es que los españoles paguen sólo por los costes eléctricos asociados a la generación de energía. El sistema eléctrico necesita una reforma serena y rigurosa, y el PP y PSOE deberíamos pactar un mix energético que ofrezca certidumbre en los próximos 40 años, y una factura eléctrica transparente.

"El sorteo de la Champions ha sido más justo que el sistema de asignación de los fondos europeos de Sánchez"

Hombre, la ministra de Hacienda ha anunciado una prórroga en la bajada de impuestos de la factura de la luz...

La Ministra propone vaciar el Mediterráneo con el cubo de un niño. Es algo que no viene a solucionar el problema del precio de la luz. Hemos tenido periodos en los que las personas que vivían en viviendas de lujo pagaban más barata la energía que las que tenían el bono social. El Gobierno no sólo no está abordando la reducción del precio de la luz, sino que además está castigando a los que menos recursos económicos tienen. Ningún gobierno de Europa hubiera resistido con esta inacción, que es un insulto a la inteligencia ¿Es serio un Gobierno que promueve una huelga de juguetes desde el Ministerio de Consumo en vez de promover medidas para reformar la factura de la luz? Desde Europa nos miran atónitos.

Admita que la aprobación de los presupuestos y el reparto de los fondos europeos van a ser un respiro para el presidente del Gobierno...

Como decía el presidente de Castilla y León, el sorteo de la Champions ha sido más justo que el sistema de asignación de los fondos europeos de Sánchez, que están generando enormes desigualdades. La arbitrariedad con la que el Gobierno está gestionado los fondos europeos es bochornosa. El sistema que ha utilizado para elaborar las cuentas del Estado está ahondando en las desigualdades entre los territorios y entre los españoles. Eso no es de recibo.

¿De verdad cree que los Presupuestos son un instrumento para perseguir la divergencia ideológica?

Es evidente que estos presupuestos castigan la divergencia ideológica. Nosotros hemos planteado por ejemplo una reducción en el gasto estructural en los ministerios que no ha salido adelante porque el Gobierno ha optado por mantener su mayoría Frankenstein. Al presidente no le importa que un niño de 5 años y su familia sea acosada y perseguida por hablar castellano, ha preferido defender al diputado que quiere ver La Casa de Papel en Netflix en catalán. La ley más importante de la legislatura deja en la cuneta a los españoles que esperan cobrar un sueldo y que ahora se les pide pagar por trabajar, que es lo que se ha hecho con la subida de las cotizaciones sociales. Los Presupuestos Generales del Estado no sirven para los españoles, solo les sirven a los socios de Sánchez.

¿Es cierto que el apoyo a los independentistas ha costado 500 millones de euros?

El apoyo a los independentistas ha costado, además de mucho dinero, la dignidad de todos y el deterioro institucional. Los españoles ven cómo se reparte el dinero para pagar favores políticos y se les quita a ellos de su bolsillo. Esos prepuestos solo sirven a un gobierno de coalición roto por dentro, cuyo único pegamento es el intentar que el PP no llegue a la Moncloa, y por eso han editado el cordón sanitario contra nosotros en su máxima expresión. El "todos contra el PP" es el síntoma de su debilidad.

¿La reforma laboral será consensuada o no será?

Yolanda Díaz ha hablado de la necesidad de discreción para pactar la reforma, lo que significa oscurantismo y falta de transparencia. ¿Qué tiene que ocultar el gobierno sobre la reforma laboral? Mientras nosotros planteamos una alternativa para poder llegar a los 20 millones de empleados en España, la única ambición de Yolanda Díaz es contentar a unos pocos radicalizados. Cuando un Gobierno está más pendiente de destruir lo que ha hecho el gobierno anterior en vez de mejorar la vida de la gente es porque está en caída libre, y este Gobierno lo está.

¿Pero la reforma laboral puede derogarse o eso es imposible?

La derogación de la reforma laboral es un debate falso, porque está basado en la enmienda a la totalidad de las políticas del PP que han funcionado, la reforma del PP ha creado miles de empleos y ahora no saben cómo sustituirla porque no tienen un modelo alternativo. Los datos de empleo de los que sacan pecho Yolanda Díaz y Pedro Sánchez son consecuencia de la legislación laboral del PP, y eso quieren ocultarlo.

"La derogación de la reforma laboral es una enmienda a las políticas del PP que han funcionado"

Hombre, pero Yolanda Diaz y Nadia Calviño no son lo mismo, ¿o sí?

Es evidente que Yolanda Díaz y Nadia Calviño podían estar en partidos distintos, pero yo auguro que la señora Calviño no va a salir indemne de esta. En Europa ya están tomando nota de que ella salió de allí para venir al Gobierno de España siendo una técnico con cierto prestigio, y va a salir del Gobierno de España dejando una economía desequilibrada.

¿Usted cree que Yolanda Diaz inició su campaña electoral con la visita al Papa?

No lo sé, pero supongo que Yolanda Díaz ahora va a poner la X en la declaración de la renta a favor de la iglesia, porque ha descubierto que la iglesia atiende a muchos más necesitados que los que atiende Podemos. El comunismo español ha pasado de que Rita Maestre irrumpa en una capilla con el torso desnudo a que Yolanda Díaz salga emocionada de ver al "Santo Padre". Esta transformación del comunismo español se tendrá que estudiar en los libros de historia.

¿Que la inflación se haya disparado al 5,5% es coyuntural o hace que se enciendan las luces rojas?

Mientras se sigan aplicando las medidas económicas del gobierno la inflación seguirá disparada, las luces rojas llevan muchísimo tiempo encendidas y no se apagarán hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez se vaya.

"Mientras sigan las medidas del gobierno, la inflación seguirá disparada"

De entrada, el peaje de ligar las pensiones al IPC ya descuadra el gasto de pensiones en 2022, porque va a haber que sumar 2.750 millones...

Al margen de lo que se suban las pensiones, hay que ver lo que realmente está subiendo al coste de la vida, incluida la subida de impuestos. Los pensionistas con el PSOE van a perder mucho poder adquisitivo. Lo de la congelación de las pensiones de Zapatero es una broma al lado de lo que les va a costar a los pensionistas la política de Sánchez, que les está esquilmando

¿Estamos condenados a que haya 17 legislaciones distintas sobre el Covid en España? ¿Por qué el Gobierno no quiere una ley orgánica sobre este tema?

Todas las comunidades autónomas, incluso las socialistas, piden un marco regulatorio que les permita tomar decisiones sin necesidad de que se pronuncien los Tribunales de Justicia. Nosotros llevamos dos años pidiendo una ley de pandemia que permita unificar criterios a la hora de tomar decisiones, lo cual facilitaría luchar más fácilmente contra el virus. Y por eso, Pedro Sánchez no la quiere llevar a cabo, porque es una propuesta del PP.

Oiga, ¿el modelo impositivo y la bajada de impuestos de Madrid es el que aplicaría el PP si gana las elecciones?

Nuestro modelo económico es el aplicamos en todas las autonomías donde gobernamos. En Andalucía, por ejemplo, se están recaudando 850 millones más en 2 años como consecuencia de la bajada de impuestos. Y eso es un modelo de éxito, como el de Murcia, Madrid y todas de las del PP. Ya dijimos que cada impuesto nuevo que pusiera Sánchez, nosotros lo quitaríamos, y lo hemos hecho. Hemos sido un contrapeso para aliviar la carga que supone tener un gobierno como éste.

Por último, dígame, ¿usted cree que el rey emérito debe volver a España o es una patata caliente para la Institución?

El rey Juan Carlos ha hecho mucho por nuestra democracia y por nuestro país, y debe poder volver a España cuando quiera. Nada se lo impide.