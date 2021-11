Estos son los cambios propuestos por Escrivá para aliviar el aumento de años para calcular la pensión

Sergio de la Cruz Madrid

La reforma de las pensiones que lleva a cabo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abordará el aumento de los años cotizados que se tienen en cuenta para elaborar el cálculo de la pensión de jubilación. La medida, que aún tiene un largo debate con los agentes sociales por delante, ha sido exigida por la Comisión Europea como una condición indispensable para obtener los fondos europeos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta alternativa ya fue planteada por el propio Escrivá hace unos meses. El ministro ya puso sobre la mesa la posibilidad de elevar este cómputo a los últimos 35 años de la vida laboral del trabajador (actualmente son 24 y en 2022 subirán a 25 como último paso del calendario impuesto por la reforma de 2011) y de hecho el texto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contemplaba en su componente 30.R2-C "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación".

La opción de implantación de esta medida creó polémica al entenderse como un riesgo para aquellos trabajadores que podrían ver reducida su pensión debido a que, al ampliar los años cotizados tenidos en cuenta, se incluirían momentos sin cotizar por razones de desempleo o periodos de menor cotización en etapas más tempranas de su vida laboral. De hecho, el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social cifró en un 8,6% el golpe para los trabajadores asalariados y hasta un 10,3% para los autónomos" de aplicarse esta medida.

El asunto ha vuelto a traer cola meses después de la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia porque en la firma del calendario de reformas firmado por el comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se incluye "entrada en vigor de la legislación para la ampliación del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación", aunque sin entrar en mayores detalles. En el texto completo, disponible en este enlace, se encuentra en el hito número 408 y se planea la medida para el cuatro trimestre de 2022.

Estas son las propuestas de Escrivá

Debido al ruido generado, el ministro Escrivá ha salido al paso a través de la red social Twitter para asegurar que, en caso de que aumente el número de años cotizados para calcular la pensión, se tomarían dos medidas complementarias con el fin de hacer de contrapeso en aquellos casos en los que pueda haber "efectos negativos".

Escrivá se ha referido al detalle del componente 30.R2-C, en el que bajo una redacción ambigua ('Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación') se reconoce que "la extensión del periodo de cómputo" puede causar esos efectos negativos aunque "aumenta el carácter contributivo del sistema", la recomendación número 11 del Pacto de Toledo.

Para paliar esos efectos negativos, se proponen dos opciones. El primero de ellos es la posibilidad de que, aunque se amplíen los años trabajados, el trabajador pueda elegir los años de su vida laboral que incluir en el cálculo de las pensiones. Con esta herramienta, el trabajador podría dejar de lado los periodos en los que no cotizó y no perder cuantía de la base reguladora y, por lo tanto, de su pensión.

A pesar de que en el Plan el Gobierno explica que en el mercado laboral actual "las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales", los trabajadores afectados por despidos o salarios más bajos en la primera mitad de su vida laboral pueden encontrarse con dificultades para no perder pensión si se amplía ese periodo de años a tener en cuenta. Es por esto que, en el caso de elegir los años, estos trabajadores tendrían la puerta abierta a atenuar el impacto de la medida.

La segunda alternativa para aliviar el golpe del aumento del cómputo de años es la "mejora del sistema de integración de lagunas de cotización". Esta herramienta permite a los trabajadores rellenar con la base de cotización mínima vigente en cada momento los periodos en los que no hubo cotización. Durante 48 meses se puede rellenar con el 100% de esa base mínima y posteriormente con el 50%.

En la actualidad esta herramienta no está disponible para todos los trabajadores (no pueden acogerse a ella los autónomos y los empleados de hogar, por ejemplo), por lo que quedan desprotegidos en ese sentido. La mejora de la integración de lagunas, al igual que la posible elección de datos, no se ha detallado más profundamente, pero se concibe como una posibilidad de ampliar la cobertura ante ese posible aumento de los años para el cómputo de la pensión de jubilación.