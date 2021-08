Así puedes completar tu pensión de jubilación aunque no hayas cotizado algunos años

Uno de los objetivos del trabajador en su carrera laboral es cotizar el mayor número de años posibles para que, en el futuro, la pensión de jubilación que le quede sea se mayor cuantía. Una misión a la que se dedica toda una vida pero que tiene obstáculos como esos periodos en los que, por diversas razones, no se cotiza y, por lo tanto, se para esa contribución a nuestro retiro.

Hay que tener en cuenta el método de cálculo de la pensión de jubilación. Para obtener la base reguladora (aquella sobre la que luego se aplica un determinado porcentaje en función de los años trabajados), se suman las bases de cotización de los últimos 288 meses y posteriormente se dividen entre 336. Por eso es tan importante la cotización y por eso el impacto de un mes o varios sin cotizar, ya que reducen la base reguladora y, en definitiva, la cuantía de la pensión.

Para los trabajadores que se han encontrado en esa situación en los últimos 24 años sale al rescate la integración de lagunas. Se trata de un procedimiento por el que se permite rellenar esos espacios de tiempo sin cotizar con una cotización ficticia que no tuvo lugar pero que, a efectos del cálculo de la pensión, ayuda al ciudadano a no perder demasiado valor en la base reguladora.

La Seguridad Social explica en su página web el funcionamiento de la integración de lagunas: "Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los cuales no existiera obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50% de dicha base mínima".

El efecto de este mecanismo es importante, ya que para los meses en los que no se cotizó, el trabajador pasa de tener una base de cotización de 0 euros a una que, actualmente, sería de 1.050 euros, la base mínima de cotización. Y, tras esos 48 meses, se pasaría igualmente de una base de 0 euros a una de 525 euros.

De la misma forma, la integración de lagunas también se puede usar para meses en los que se haya cotizado solo una parte y siempre por debajo de la base mínima. Así, se podrá rellenar esa cotización con el tope máximo de la base mínima para cada uno de los casos enunciados anteriormente (el 100% en los primeros 48 meses y el 50% para el resto).

Esta herramienta, no obstante, no es válida para todos los trabajadores. Aunque los contribuyentes integrados en el régimen general la tienen garantizada, los autónomos no tienen derecho a la integración de lagunas, una de las diferencias que tienen en su jubilación.

Además, los trabajadores incluidos en el régimen de empleados de hogar y en el régimen de trabajadores por cuenta propia agrarios no pueden acogerse a la integración de lagunas desde los meses a partir de 2012 y solo se tendrán en cuenta los meses realmente cotizados.