La CEOE defiende que no es el momento para subir el SMI

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reiterado este viernes que no considera que sea momento para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), tras ser convocada por el Gobierno, junto a sindicatos y la patronal Cepyme, para abordar este aumento. La Confederación de Antonio Garamendi se apoya en que no es momento de subir el SMI, tal y como recoge Europa Press, amparándose en la necesidad de mantener el empleo y no hacerlo peligrar con un aumento de este mínimo legal.

Desde la patronal Cepyme coinciden con CEOE en que "no es el momento", según cuentan a eE. Atendiendo al mercado laboral, su postura es que "es necesario evitar que se tomen decisiones sin estudiar las consecuencias como se ha hecho estos últimos años, ya que puede ser mayor el impacto negativo en el empleo que el positivo". Se enfocan en la coyuntura económica para evitar "que suponga un freno a la recuperación". Muchas empresas han asumido muchos costes con un deterioro considerable de los ingresos y les ha supuesto un fuerte desgaste.

Tras dejar congelado este suelo salarial el pasado mes de enero por las dificultades económicas provocadas por la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, el Gobierno ha retomado su voluntad de elevarlo. La vicepresidenta económica, que frenó el primer intento de subida del SMI con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido allanando el terreno durante el mes de agosto apoyándose en los "buenos" datos de empleo y afiliación.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha convocado a los sindicatos (CCOO y UGT) y a las patronales (CEOE y Cepyme) a sentarse a negociar en la mesa de diálogo el 1 de septiembre.

Entre tanto, desde la patronal recuerdan las palabras de su presidente, Antonio Garamendi, que calificó los trámites para subir el SMI como "diálogo social entre comillas", argumentando que se trata de una facultad del Gobierno previa consulta con los agentes sociales pero, en realidad, es una decisión del Ejecutivo.

Las posturas

Respecto a una posible subida, en la patronal defienden que no es momento de abordar una subida en esta fase de la recuperación económica, y que en todo caso los posibles aumentos deben aprobarse conforme a los acuerdos a los que se llegan en las mesas de diálogo abiertas entre empresas y sindicatos.

Asimismo, en la CEOE remarcan que una subida del salario mínimo no impacta de igual manera en comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco, que en otras como Extremadura, donde el coste de vida es mucho más bajo.

Además, se apoyan en que el SMI ha experimentado entre 2018 y 2020 una subida del 31,8%, algo inédito en la economía española, y además todavía hay empresas y negocios que no se han recuperado de la crisis pandémica.

Yolanda Díaz defiende que en un escenario en el que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5% y un 1,8%, no es aceptable que los perceptores del SMI estén perdiendo poder de compra, porque son los que más necesitan que se les ayude. Además, el último dato de inflación se situó en el 2,9%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) referidas al mes de julio y el Banco Central Europeo prevé terminar el año con datos del 3% en los precios.

El mantenimiento del poder adquisitivo es, precisamente, el mínimo que plantean los sindicatos de cara a la negociación de la subida salarial. Sin embargo, esta referencia se limitó al 0,9% a la hora de revalorizar las pensiones y el sueldo de los trabajadores públicos a principios de año.