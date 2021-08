Los salarios pactados en convenio crecen un 1,5% menos que la inflación

Juan Ferrari Madrid

La subida pactada en convenios cae en junio dos centésimas, hasta el 1,54% desde el 1,56% registrado en los meses de junio y mayo. No obstante, el incremento de los salarios pactados está muy por debajo de la inflación registrada en el mes de julio, el 2,9% en tasa interanual. Lo que significa que la subida pactada cubre tan sólo la mitad del aumento del coste de la vida, o lo que es lo mismo, se queda un 1,5% por debajo del IPC de julio. No obstante, el consenso de los analistas económicos recogido en el panel de Funcas arroja que la inflación subirá en el conjunto del año, de media, un 1,9%, aunque es previsible una revisión al alza por el fuerte impacto de la subida de la luz de las últimas semanas.

Siguiendo la tendencia ya consolidada, el comportamiento de los salarios sigue beneficiando a los trabajadores amparados por convenios de carácter sectorial frente a los regulados por los de empresa. En julio, el conjunto de los segundos ha descendido tres centésimas, al 1,14% frente al 1,17% de junio y mayo. En los convenios sectoriales, la reducción es de dos decimas, con una subida media del 1,56% cuando en junio y mayo el incremento de los convenios registrados hasta esos meses se colocó en el 1,58%.

De acuerdo con la última actualización de la estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subida salarial de julio es la media de los 2.246 acuerdos registrados hasta julio que protegen a 5,26 millones de trabajadores. Lo que supone algo un aumento de medio millón de trabajadores los amparados por los nuevos convenios del mes anterior. Respecto a julio del pasado año, la subida salarias se queda por debajo del 1,94% de ese mes, y el número de trabajadores amparados también es menor, pues en julio de 2020 los convenios con validez sumaban 6,9 millones de asalariados.

Hasta julio se han firmado 1.762 convenios de empresa, con 498.200 trabajadores incluidos, y 484 convenio de ámbito superior que afectan a unas 514.500 empresas con 4,93 millones de empleados.

Por sectores, la mayor subida media es para la construcción, del 2,39%, y la menor es para la agricultura, del 1,12%, mientras que la de la industria se queda en el 1,37% y la de los servicios en el 1,51%.

18% con cláusula de revisión

Además, de los 2.246 convenios vigentes, solo 406, el 18%, tienen cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo sea revisado al alza cada año en función de diferentes criterios -habitualmente la evolución de la inflación- para que no pierda poder adquisitivo. En trabajadores afectados, esas cláusulas protegen a 846.686 de un total de 5,2 millones, es decir apenas al 16 % del total, una tasa que ha bajado casi diez puntos en una década.

Los sindicatos reclaman a la CEOE la renovación del acuerdo marco

Desde enero, las subidas salariales ya no están amparadas en un marco de recomendaciones fijado por las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO para el resto de las unidades de negociación colectiva, ya que el último acuerdo caducó al terminar 2020. Los agentes sociales no se han sentado a negociar la nueva directriz a seguir a la hora de negociar la variación salarial. Los sindicatos se lo reclaman a la patronal que alega que las empresas no pueden afrontar durante la pandemia un incremento de los costes laborales.

Ligero repunte en la jornada: 1.741,4 horas

Si la subida salarial (1,54%) se ha reducido ligeramente en julio en la media de los 2.246 convenios en vigor en julio -235 nuevos cerrados en el mes, más 2.011 plurianuales con valor para el presente 2021-, en el caso de la jornada laboral se ha producido un aumento, también ligero, respecto al cierre de junio. Así, en el acumulado de julio, los 5,26 millones de trabajadores amparados por los convenios deben trabajar de media 1.741,4 horas al año, lo que supone incremento de 1,3 horas comparado con las 1.740,1 de los dos meses anteriores.

En el caso de los convenios de empresa, los trabajadores incluidos en los convenios tienen una jornada pactada de 1.712,7 horas anuales y aquellos amparados por los convenios sectoriales son 1.743,3 horas al año, cerca de 31 horas más que los primeros.

En comparación con el mismo periodo del pasado 2020, la jornada media pactada ha supuesto una fuerte disminución: para el conjunto de los convenios, 1.754,9 horas, disminuye 14,8 horas anuales; en el caso de los convenios de empresa (1.725,4 horas anuales el pasado año) se reduce la jornada en 12,7 horas y en los de ámbito sectorial (1.756,8 horas en 2020) se ha producido una rebaja de 13,5 horas de trabajo anual respecto al pasado año.

De los 1.762 convenios de empresa con validez de julio, 1.612 eran compañías de ámbito privado que dan trabajo a un conjunto de 257.519 personas y los 107 restantes son pública, aunque en conjunto suman 52.366 trabajadores. Estos últimos disfrutan de una menor subida salarial, del 0,93%, mientras que los asalariados de las empresas privadas reciben un 1,23% más de ingresos por su trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo.