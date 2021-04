Las CCAA se rebelan y critican la gestión de Sánchez en los fondos UE

La reunión sectorial entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Hacienda, celebrado este lunes por la tarde, no tuvo resultado optimo. El motivo del encuentro era la información por parte del Gobierno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la semana pasada fue anunciado tres veces. Pero los consejeros del ramo, tanto los que proceden de gobiernos del PP, como del PSOE -Canarias-, e incluso nacionalistas e independentistas -País Vasco y Cataluña- expresaron una suerte de enmienda a la totalidad en contra de la gestión y de la actitud que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido con las CCAA, que se quejan de la falta de participación, de cogobernanza o de transparencia sobre el Plan con el que España acudirá a Bruselas.

Uno de los primeros consejeros en manifestarse era Javier Fernández-Lasquetty, que en representación de la Comunidad de Madrid, rechazó llanamente el plan, subrayando básicamente que después de nueve meses ninguno de los sectores empresariales ni CCAA saben cómo se decidirá qué proyectos recibirán fondos y cuáles no. Lasquetty ha sido uno de los consejeros que ha denunciado tanto la inexistencia de cogobernanza como de una estrategia para gestionar los proyectos. Y redunda en que no aparece "no aparece descrita ni una sola vez cómo se va a producir la asignación de fondos, ni quién los va a hacer, ni bajo qué criterios".

Desde Andalucía, Juan Bravo Bravo ha reprochado la actitud del Gobierno, y ha recalcado que "hemos vuelto a asistir a otra puesta en escena de fingida cogobernanza". El consejero de Hacienda señaló que, tras trasladar sus "quejas y propuestas", "de nuevo" no han obtenido respuestas, de manera que salen del encuentro "todavía más preocupados". "Ha quedado patente que la cogobernanza no existe como tampoco el diálogo".

Por su parte, el Gobierno de Murcia, representado por su consejero, Javier Celdrán, exigió que el Plan de Recuperación "cuente con las comunidades autónomas y les permita participar en la selección de los proyectos que optarán a la financiación de los fondos europeos Next Generation".

Critican la falta de cogobernanza y de transparencia

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, advirtió por su parte que el plan de recuperación 'España Puede' "invade competencias propias de las comunidades autónomas". Azpiazu mostró así su malestar, y señaló que "tenemos una enorme responsabilidad y estamos a tiempo de reorientar el modelo planteado, porque tengo la sensación de estar teledirigido", manifestó. Azpiazu denunció que el modelo planteado "no tiene en cuenta" las estrategias de especialización inteligente de cada comunidad autónoma.

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, también denunció el sentir "muy generalizado" entre las autonomías de que el Gobierno ni "consulta", ni da "participación" a las comunidades en la gestión de los fondos 'Next Generation'. Así, pidió que las comunidades sean consultadas, escuchadas y se las de participación en "al menos en tres puntos concretos": Así ha pedido que las comunidades sean consultadas, escuchadas y se las de participación en epígrafes como el procedimiento de elaboración del Plan Nacional , o el procedimiento de elaboración.

El Gobierno canario, con el PSOE a la cabeza, manifestó por su lado la constatación de que la participación de las comunidades "ha sido nula", mientras que Cataluña señaló que le preocupa ser capaz de ejecutar, si no se dota a las CCAA de más personal. Y también se quejó de "que no nos lo den todo hecho".