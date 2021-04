Carriedo revela el malestar de las Comunidades por el 'ninguneo' del Gobierno en los 'Next Generation'

elEconomista Valladolid

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado el sentir "muy generalizado" entre las Autonomías de que el Gobierno ni "consulta", ni da "participación" a las comunidades en la gestión de los fondos 'Next Generation'.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, después de participar en la Conferencia Sectorial del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia que se ha celebrado este lunes de forma telemática.

Fernández Carriedo ha trasladado el sentimiento "muy generalizado" de la Autonomías de que no está habiendo "participación ni consulta" en relación con los fondos europeos 'Next generation'. Así ha pedido que las comunidades sean consultadas, escuchadas y se las de participación en "al menos en tres puntos concretos".

"En primer lugar, en la distribución de los fondos europeos entre Comunidades Autónomas. El Gobierno ha hecho una distribución sin tener en cuenta la opinión de Castilla y León y, además, esta distribución ha sido, como es conocida, teniendo en cuenta criterios que perjudican los intereses de Castilla y León", ha avanzado.

También ha defendido a que se les escuche en el procedimiento de elaboración del Plan Nacional de Recuperación y Resilencia. "No se trata de que esto es algo que decida el Gobierno y las Comunidades Autónomas seamos mera gestora de estos fondos, si no que queremos tener participación para tomar decisiones que afecten en nuestro territorio", ha agregado.

Además ha defendido la participación de CyL en el plan de reformas que tiene que "acompañar" a ese plan nacional ante la Unión Europea para ir definiendo cuáles son las reformas que tienen que hacerse en el conjunto de España, "algunas de las cuales tendremos que aplicar las comunidades autónomas", ha continuado.

Por último, Carriedo ha insistido que en el caso concreto de Castilla y León la queja se manifiesta en el hecho de que no se ha tenido en cuenta criterios "objetivos y justos" para el reparto de estos fondos; que no se ha definido "una serie de materias" sobre las cuales centrar estos recursos para garantizar esta recuperación económica y que no se está teniendo en cuenta los programas de reformas que se tienen que elaborar en el conjunto de España y que algunos de ellos tienen que "centrar" las Comunidades Autónomas.