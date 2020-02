La economía de Reino Unido se estanca en el cuarto trimestre de 2019

La economía del Reino Unido se estancó en el cuarto trimestre de 2019, el último como miembro de la Unión Europea, después de haber registrado una expansión del 0,5% en el tercer trimestre, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés; Office for National Statistics).

"No hubo crecimiento en el último trimestre de 2019, puesto que los incrementos en los sectores de servicios y construcción fueron compensados por otro mal desempeño de las manufacturas, particularmente en la industria del motor", ha explicado Rob Kent-Smith, responsable del área de producto interior bruto (PIB) en la oficina estadística británica.

