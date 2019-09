El Gobierno descarta subir las pensiones mientras esté en funciones y no se plantea alzar el SMI

Eduardo Ortega Socorro Madrid

La falta de Gobierno y de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para ello llevan a España a estar sumergida en un mar de interrogantes y en un preocupante parón legislativo que va a afectar de lleno al sistema social del país. Las pensiones de jubilación no se podrán subir de acuerdo con el IPC, puesto que la norma necesaria para ello será imposible de aprobar con un Gobierno en funciones, tal y como admite el Ministerio de Trabajo, que también indica que, a día de hoy, no hay planes por parte del Ejecutivo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI).

Así lo indicó este miércoles la ministra Magdalena Valerio, quien apuntó, consultada por elEconomista, que el Gobierno, incluso en el estatus de transitoriedad en el que se encuentra, podría subir el SMI, puesto que se trata de una medida que se puede tramitar a través de un sencillo real decreto que no tiene por qué tener rango de ley. Sin embargo, esta idea "no está en la mesa ni en la agenda del Gobierno ni del Ministerio de Trabajo".

IPC

Pero este no es el caso de las pensiones. Subir estas prestaciones por encima del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ideado por el PP en su reforma de 2013 -bajo cuya tutela se alzarán solo un 0,25% en 2020- requiere una norma con rango de ley para que "se plantee una subida de acuerdo con el IPC real", algo que a día de hoy no es posible dada la situación de interinidad gubernamental. Y si hay repetición electoral en noviembre, es difícil que pueda haber Gobierno en diciembre.

En cualquier caso, en ambos casos se trata de medidas que se suelen aprobar a finales de año, por lo que Valerio llamó a la esperanza. "No nos adelantemos a los acontecimientos. Es que puede haber Gobierno", recalcó, señalando que tanto para la subida del SMI como para la de las pensiones "todavía no ha llegado diciembre. Esperemos que para entonces pueda haber Presupuestos o sea posible aprobar una norma con rango de ley en la que se plantee la subida según el IPC real", precisó.

Sin embargo, teniendo en cuenta la ruptura de negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE escenificada este martes, cuando los socialistas avisaron que no se volverían a sentar a la mesa con los morados si no renunciaban a su pretensión de un Gobierno de coalición, no parece que vaya a ser posible evitar una repetición electoral que desemboque en que no haya Gobierno con plenas facultades, seguramente, hasta 2020.

Reproches

Este miércoles el Congreso vivió un nuevo rifirrafe por este motivo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El pleno se convirtió en un cruce de reproches entre el presidente del Gobierno en funciones y el secretario general de Podemos, que se acusan mutuamente de llevar al país a nuevos comicios sin asumir responsabilidades.

El líder de Podemos argumentó que el ejemplo de Italia, donde el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas han pactado un Ejecutivo de coalición, debería guiar las negociaciones. Pero para Sánchez el caso no es válido: "Italia ha tenido 75 gobiernos desde el fin de la II Guerra Mundial. Igual coalición no es sinónimo de estabilidad".

Tiende la mano

A pesar de todo, Iglesias volvió a tenderle la mano a Sánchez para citarse a hablar de nuevo y a solas, a pesar del fracaso de la mesa de negociación. Eso sí, la conversación, si se produce, será exclusivamente telefónica, no habrá reunión mediante, según los socialistas.

Mientras, un nuevo elemento se suma a la ecuación. A pesar de que los socialistas aseguran de puertas para afuera que no irán a una investidura en la que los apoyos de Unidas Podemos no estén suscritos a un acuerdo y sean gratis, fuentes de Ferraz admiten que a Sánchez no le quedaría más remedio que presentarse si así fuera y así se lo transmitiera el Rey Felipe VI tras la ronda de consultas -que se espera que se celebren, como tarde la próxima semana-.