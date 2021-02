El misterioso inversor con uno de cada cuatro dogecoins en el mundo que gana una fortuna haciendo guiños a Elon Musk

El 'boom' del dogecoin, la criptomoneda que comenzó como una broma y que se ha visto espoleada (como el bitcoin) bajo la influencia tuitera de Elon Musk, ha convertido a una persona en millonaria. Un visionario, o un tipo con suerte, eso no se sabe, pero las cifras hablan por sí solas: esta persona tiene el 28% de los dogecoin que circulan en todo el mundo y ahora es inmensamente rico.

Según informa el Wall Street Journal, el usuario DH5yaieqoZN36fDVciNyRueRGvGLR3mr7L (el mundo de las criptomonedas destaca por la privacidad y opacidad de sus operadores) aparece en la página de registro de Bitinfocharts como poseedor del 28,68% de todos los dogecoins del mundo, más de 36.800 millones de dogecoins. O, lo que es lo mismo, una fortuna valorada actualmente en 2.070 millones de dólares (1.700 millones de euros).

Echando un vistazo a su historial de movimientos, el camino de este enigmático usuario comenzó el 6 de febrero de 2019, cuando compró 100 dogecoins con un valor de 0,001 dólares y que vendió a los pocos días. Antes de terminar ese mes, ya atesoraba más de 9.000 millones de tokens, que fue aumentando de forma progresiva durante 2019 y 2020.

Desde el 20 de diciembre de 2021, cuando Elon Musk tuiteó el mensaje mágico (Una palabra: Doge), este usuario ha aumentado su stock de dogecoins de más de 20.000 millones a 36.800 millones de dólares, cifra en la que se mantiene desde principios de febrero. A partir de esa fecha, sus compras son muy poco significativas.

En las últimas semanas, el valor del dogecoin se ha multiplicado por 900%, del medio centavo de dólar de principios de año a los cinco centavos que ya tiene como precio de referencia. Parte de la explicación de este crecimiento reside en el apoyo que la criptodivisa ha tenido por Elon Musk, fundador de Tesla y una de las personas más influyentes y participativas en redes sociales.

Lo que Musk toca se puede convertir en oro (hace meses pasó algo parecido con Signal, una red de mensajería, y una empresa totalmente diferente pero con el mismo nombre), y su relación con el dogecoin parece ser de amor: el empresario ha repetido en ocasiones su estrategia de apoyo a la criptodivisa, a la que ha dedicado diferentes memes y mensajes para "llevarla a la luna".

Un usuario que también tiene en mente a Musk...o eso parece. Varias de sus compras de dogecoins se han hecho por cantidades que contienen, en este orden y de manera consecutiva, los dígitos 28061971, la fecha de nacimiento del fundador de Tesla (28 de julio de 1971).

Hasta en siete ocasiones aparece la secuencia en ingresos a la cuenta de las últimas semanas. Coincidencia o no, se trata de un vínculo más con una de las personas que más se está interesando por las criptodivisas en los últimos meses, que ha visto cómo Tesla ha ganado en semanas más que en una década de venta de coches y que, y esto es lo más importante, ha criticado la gran concentración de dogecoins en pocos usuarios.

"Demasiada concentración es el único problema, en mi opinión", declaraba el empresario, que se ofrecía a pagar en dólares a todos aquellos que quisiesen anular sus cuentas. No es el caso, por el momento del gran usuario que ha amasado una fortuna y que tiene más de un cuarto del total de estas divisas en su poder.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.