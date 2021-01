El bitcoin dispara su valor un 20% después de que Elon Musk añada en su Twitter la etiqueta #bitcoin

El mercado continúa subido a la cresta de una semana de volatilidad imparable. A las apuestas de los foros de Reddit se suma ahora un críptico mensaje de Elon Musk en su cuenta de Twitter, tras haber incorporado en su biografía la etiqueta #bitcoin. El gesto ha provocado que la mayor criptomoneda del mercado dispare un 20% su valor, hasta los 37.299 dólares.

En una hora, el bitcoin engrosó su valor en 5.000 dólares, según los datos de CoinDesk.

El CEO de Tesla, que ha protagonizado en el pasado varias convulsiones en el mercado con sus mensajes en Twitter, añadió en la mañana de este viernes la etiqueta #bitcoin a su biografía. Después de esto, publicó un críptico mensaje: "En retrospectiva, era inevitable".

In retrospect, it was inevitable