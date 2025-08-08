El truco casero francés para dejar una esponja como nueva en solo 2 minutos: elimina grasa, restos de comida y microbios

Entre todas las tareas de la casa, fregar los platos, cubiertos, vasos y demás utensilios de cocina es una de las más odiadas por mucha gente. Más allá del tiempo que se pierde, limpiar el menaje puede ser especialmente molesto cuando hay demasiada grasa difícil de quitar o restos de comida que se han quedado pegados.

Para hacer frente a este momento, las principales armas son el jabón y la esponja, que es de vital importancia para eliminar la suciedad incrustada. El problema es que rápidamente se llena de grasa, comida y microbios. Cuando eso ocurre, deja de ser útil y por si fuera poco puede convertirse en un foco de suciedad en la cocina. Por eso, la mayoría de las personas deciden tirar la esponja cuando está sucia.

Dejar la esponja como nueva

Sin embargo, hay ocasiones en las que la esponja sigue en buen estado y se puede seguir utilizando si se limpia. Para ello existe un truco de origen francés gracias al cual es posible dejar la esponja como nueva en dos minutos y sin apenas invertir un euro. De esta forma, se le puede dar una segunda vida a este objeto y, al mismo tiempo, ahorrar algo de dinero.

El truco consiste en sumergir la esponja en agua tibia mezclada con jabón durante unos segundos y después meterla al microondas durante dos minutos. La clave es que el calor de este electrodoméstico evapora el agua y, sobre todo, mata la mayoría de las bacterias, microbios y virus. Eso sí, es importante dejar la esponja enfriando durante unos minutos para que se esterilice por completo.

Otros métodos

El truco francés no es la única forma para limpiar la esponja. Según Vakaru Ekspresas, existen otros métodos que son efectivos pero algo más lentos. Por ejemplo, se puede utilizar agua caliente y sal para disolver la suciedad y la grasa. Del mismo modo, sumergir la esponja en una mezcla de agua y lejía es útil, pero es importante enjuagarla después para que la lejía no llegue al menaje.