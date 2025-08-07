Adiós a las manchas negras este verano en las sandalias: el sencillo truco en España para eliminar las huellas y dejarlas como nuevas

Estamos en pleno verano y el calor cada vez aprieta más. De hecho, las olas de calor que se avecinan en los próximos días no invitan a ser optimistas para lo que resta del mes de agosto. De ahí que muchos españoles y españolas hayan tenido que recurrir a duchas de agua fría, usar ropa de color oscuro, llevar sandalias puestas...

Precisamente esto último es una de las cosas que más se ha puesto de moda durante este periodo veraniego. Y es que este tipo de calzado ofrece comodidad, no apretando el pie y encajando a la perfección en la dinámica de vida moderna. Por si fuera poco, combinan muy bien con los estilos actuales: desde sofisticados hasta casuales.

En profundidad

Aunque casi todo son ventajas, lo cierto es que el sudor de nuestros pies deja unas manchas oscuras en la superficie que 'afean' su aspecto y repercuten negativamente en la higiene. Por suerte, hay una solución casera muy efectiva que tiene al bicarbonato de sodio como el gran protagonista.

Independientemente del material del que esté fabricado el calzado, bien sea cuero, plástico o corcho, este producto será de gran utilidad para mejorar la apariencia interior, acabar con este tipo de suciedad por completo y, sobre todo, para eliminar el mal olor.

Más detalles

El procedimiento es muy sencillo. En primer lugar, debemos limpiarlas con agua caliente para eliminar la suciedad que se encuentra de manera superficial. Más tarde, hay que espolvorear varias veces el bicarbonato de sodio sobre las manchas que queremos borrar.

Claro está, y después dejarlo actuar durante unos minutos. Más tarde, usamos un cepillo de dientes antiguo para frotar todo el bicarbonato de sodio y favorecer así su absorción. Por último, enjuagamos con agua tibia y dejamos secar al aire libre. En caso de no obtener el resultado deseado, bastará con repetir el proceso.

A tener en cuenta

Más allá del bicarbonato de sodio, existen otros productos habituales en los hogares de nuestro país que también ofrecen resultados de manera inmediata para acabar con este gran problema. Hablamos, por ejemplo, de mezclar vinagre blanco y agua, para a continuación aplicarlo en las plantillas.