Un médico explica la realidad de la Sanidad en España: "Voy a trabajar 235 horas en cuatro semanas. No voy a tener ni un solo día libre"

La situación de la Sanidad en España es cada vez más crítica, puesto que más allá de las largas listas de espera para pruebas médicas, se une las nefastas condiciones laborales del personal sanitario. La primera huelga general por parte de estos profesionales en 25 años fue la llevada a cabo en octubre de 2020 tras la promulgación del Real Decreto-Ley que facilitaba la contratación sin MIR.

Desde entonces no han sido pocas las quejas de los médicos de diferentes especialidades que denuncian las nefastas condiciones a las que se enfrentan, como son las guardias de 24 horas ininterrumpidas de trabajo. Más allá de los efectos en la salud de los profesionales, este tipo de prácticas pueden ser un grave peligro para los pacientes.

Esta es la realidad que explica Álvaro García-Sesma, un médico especializado en cirugía, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales: "Mañana y sin ningún tipo de anestesia empiezo mi maratón de trabajo de agosto: 235 horas, no está nada mal", comienza el vídeo.

Los servicios de localización

Según indica, de los 28 días que le quedan a agosto (puesto que regresó a su puesto el pasado lunes 4 de agosto), tendrá que trabajar todos ellos. "No voy a tener ni un solo día totalmente libre y cinco días voy a estar de guardia 24 horas seguidas". Esto se debe a que, dependiendo del hospital o centro de salud, determinadas especialidades deben realizar servicios de localización.

Si bien se trata de algo excepcional, aunque la guardia no se haga de forma presencial, si se les requiere, deberán estar localizables y presentarse inmediatamente en su lugar de trabajo, tal y como viene estipulado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Me pueden llamar esa mañana, esa tarde o esa noche", aclara García-Sesma.

Jornadas laborales de 12 horas

"Sin contar las horas que voy a estar localizado, que no todos los médicos especialistas tienen que hacerlo, voy a trabajar un total de 235 horas en cuatro semanas, eso entre jornada ordinaria y lo que llaman jornada complementaria. Es decir, trabajaré casi 59 horas cada semana", declara el cirujano. Esto equivale a, en caso de trabajar de lunes a viernes, tener unas jornadas diarias de doce horas y media, las cuales no se cuentan como extraordinarias, una situación que no se da igual entre el resto de personal sanitario.

"¿No crees que es normal que los médicos nos enfademos cuando oímos hablar a Yolanda Díaz o a Mónica García? Para ellos no somos trabajadores o al menos no tenemos los mismos derechos que los demás, ¿qué somos esclavos?". La petición de este médico y otros muchos otros profesionales es la elaboración de un Estatuto Marco que regula las relaciones laborales de los profesionales vinculados la ámbito sanitario.

