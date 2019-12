El Ibex 35 cierra 2019 con un ascenso anual del 11,8%, el más alto de los últimos seis años

Las mayoría de las principales bolsas de Europa han afrontado las últimas horas de 2019 teñidas de rojo (Frankfurt y Milán no han abierto hoy). Pero las caídas no deben preocupar, y menos aún si se tiene en cuenta las ganancias que se han acumulado en el año. La renta variable del Viejo Continente se ha revalorizado un 25% desde el fin de 2018. No ha sido el caso del Ibex 35 que, no obstante, tiene un interesante camino por delante de cara al nuevo año. En la sesión de hoy ha perdido el nivel psicológico de los 9.600 puntos al ceder un 0,66% (hasta los 9.549,2 puntos). En el acumulado de diciembre, el selectivo español ha ganado un 4,3% y el EuroStoxx 50, el tomado como referencia en todo el continente, ha ascendido un 2,11%. En todo el año el Ibex 35 se ha revalorizado un 11,8%, su mayor incremento anual desde 2013.

Hoy se pone punto y final a 2019. También en los parqués, donde la renta variable ha acabado el año con unas ganancias impensables hace doce meses. Las bolsas de Europa logran revalorizarse más de un 20%.

El EuroStoxx 50 acaba el año pegado a los 3.750 puntos tras crecer un 24,9% desde el diciembre pasado. De esta forma, 2019 ha sido el mejor año para la renta variable europea en lo que va de siglo XXI.

El Ibex 35 ha sido el único índice del Viejo Continente rezagado con ganancias inferiores al 12%, con lo que no recupera todo lo perdido en 2018 (pero sí gran parte).

Tokio, Frankfurt y Milán no han abierto hoy sus puertas. Mañana no lo hará ninguna de las bolsas por la celebración de Año Nuevo. Tampoco Wall Street, que hoy anticipa más caídas, así como ninguno de los parqués asiáticos.

Vencedores y perdedores

Como es lógico, este año no ha sentado igual de bien a todas las compañías de la bolsa española. Cellnex Telecom ha sido el claro vencedor de 2019 con una revalorización de casi el 95%, con lo que se ha quedado a las puertas de duplicar su precio en el año.

Ferrovial y Siemens Gamesa son otros de los valores más alcistas del año, con ascensos del 54,6% y 46,9%, respectivamente. E igualmente destaca Inditex (matriz de Zara), precisamente uno de los 'pesos pesados' del Ibex 35, cuyas acciones han ganado casi un 41% a lo largo de este año.

En la otra cara de la moneda está Ence, que se ha dejado un 33% en 2019. Bankia y Telefónica (otro blue chips), con descensos acumulados de 25,6% y 15,1%, respectivamente, tampoco descorchan el champagne esta Nochevieja.

Qué esperar de 2020

Tras las fuertes subidas en 2019, cabe preguntarse cuál es el recorrido que tienen por delante las bolsas europeas. En los últimos compases del año han predominado las ventas moderadas (o, más bien, las recogidas de beneficios). Los expertos ya advertían de que tras la destacadas compras que se venían registrando se podía vivir una "consolidación".

¿Pero hay que preocuparse? Por ahora no, según Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader. Este experto señala que el EuroStoxx 50 "no mostrará debilidad ninguna mientras no profundice por debajo de los 3.722 puntos y sobre todo los 3.706".

Mientras eso no ocurra, el selectivo continental podrá aspirar a los 3.836 puntos, es decir, sus máximos de 2015. O en otras palabras: empieza 2020 con un potencial superior al 2%.

En cuanto al Ibex 35, su recorrido en el año que empieza en unas horas es todavía mayor (también porque su ascenso en 2019 ha sido peor). Sus últimos movimientos invitan a " favorecer objetivos de cara al 2020 en los 10.800-11.200 puntos", asegura el analista técnico. Ello supone un potencial de hasta el 17% desde sus niveles actuales. El "objetivo mínimo" para Cabrero se encuentra en los 10.300 enteros.

"No mostrará ningún deterioro en sus posibilidades alcistas a corto/medio plazo mientras no cierre el hueco abierto al alza a partir de los 9.468 puntos", señala asimismo el experto.

Las cuestiones clave...

Si ha habido un asunto que ha marcado este año los mercados desde el plano político internacional ha sido, sin duda, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo. Ambas potencias acabaron 2018 pactando su primera tregua arancelaria y el rumbo de las negociaciones por la paz desde entonces ha dictado el camino a seguir por las bolsas.

Así, el fuerte aumento de la tensión que se vivió a mediados de agosto provocó una sacudida en los parqués de todo el mundo. Las caídas en bolsa y los marcados aumentos en los intereses de la renta fija dispararon los temores a una próxima recesión global. Pero poco a poco volvió la calma, en gran parte por el acercamiento entre Washington y Pekín. En octubre anunciaron la 'primera parte' de su acuerdo, dando a entender que la paz comercial, de llegar, se abordará paso a paso, lo que volvió a insuflar optimismo a los inversores de todo el mundo. Según informaban ayer distintos medios chinos, el vice primer ministro del gigante asiático viajará esta semana a la capital de EEUU para firmar la "fase uno" del pacto.

En el Viejo Continente, y pese a lo que se pensaba en un principio, también el divorcio entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido (proceso conocido como Brexit) ha acabado teniendo un gran peso en los mercados debido a la alta incertidumbre que ha provocado. El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Boris Johnson con Bruselas ha logrado este mes el 'visto bueno' del parlamento británico. Pero antes de ello se han tenido que adelantar las elecciones generales en el país para que los conservadores (o tories) tuvieran la mayoría necesaria para ello.

Asimismo, cabe recordar que a mediados de año Theresa May se vio obligada a dimitir como premier después de ver su pacto con la UE rechazado hasta en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes. Un bloqueo político que ha hecho a la libra vivir una destacada volatilidad a lo largo de 2019.

...y lo que queda por venir

Con todo, ambos asuntos están sin 'rematar', y 2020 se plantea como un año determinante: tanto China y EEUU como Londres y la UE tienen que continuar con sus respectivas negociaciones.

Tampoco cabe olvidar el papel fundamental que volverán a jugar los bancos centrales: por ahora todo apunta a que la Reserva Federal (Fed) norteamericana no cambiará su hoja de ruta hasta 2021, pero la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, sí va a llevar a cabo una revisión estratégica del organismo monetario.

Renta fija

Y en el marco nacional, las últimas noticias invitan a pensar que habrá un nuevo Gobierno de coalición en España la próxima semana. No obstante, la renta fija no ha mostrado una clara reacción al respecto.

La prima de riesgo acaba el año en los 64 puntos básicos. Esta mide el diferencial con la deuda soberana alemana, tomada como referencia por ser la más solvente.

Así, el bono germano a diez años (bund) sitúa su rentabilidad en el -0,18% y su homólogo español en el 0,47%.

Por último, cabe destacar que el euro finaliza el año con relativa fuerza en su cruce con el dólar, por encima de los 1,12 'billetes verdes'.