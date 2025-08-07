La brecha entre alquilar o comprar sigue agrandándose: pagar una hipoteca es 430 euros más barato que arrendar una vivienda

El mercado inmobiliario en España está lleno de incoherencias, sobre todo cuando descubrimos que la cuota media de una hipoteca es un 60% más cara que la de un alquiler, una diferencia que se traduce en más de 400 euros mensuales en favor de los que optan por comprar, que les saldrá más barato que convertirse en inquilinos.

Es una de las conclusiones a las que llega el último Barómetro de Esfuerzo Financiero de iAhorro, que tiene en cuenta datos de mayo de 2025. Precisamente durante el quinto mes del año, la cuota media del alquiler en España se situó en torno a los 1.153,03 euros mensuales, mientras que la de una hipoteca estaba en ese mismo mes en 722,06 euros.

Que comprar sea más barato que alquilar no es algo nuevo, es una tendencia que el mercado inmobiliario español lleva arrastrando desde, al menos, 2021. En el año posterior a la pandemia, la cuota hipotecaria estaba en 673,33 euros, mientras que el precio del alquiler rondaba los 1.067 euros de media, una diferencia de 393 euros.

Por qué aún así prefieren alquilar a comprar

Sabiendo esto no podemos evitar preguntarnos por qué es tan complicado hoy en día acceder a la vivienda en España, teniendo en cuenta que la hipoteca sale más barato que el alquiler, y la respuesta es simple: los gastos iniciales. "El esfuerzo de la compra no es solo la hipoteca, sino que también hay que pagar de antemano una entrada y unos gastos que podrían ascender hasta el 30% del precio de compra", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

Por hacer un cálculo rápido: para comprar un piso de 200.000 euros habría que aportar 60.000 por adelantado. "El que tenga esos ahorros va a preferir hipotecarse a pagar un alquiler, más en estos momentos de bajada de tipos", continúa Colombelli, que añade que "la subida de precios de la vivienda está haciendo que el grupo de personas que no puede hacer frente a ese desembolso inicial sea mayor y, por tanto, cada vez hay más gente que no tiene más remedio que optar por el alquiler, lo que genera tensión de precios creciente en este sentido".

Aunque la caída de los tipos de interés tiene mucho que ver con que en un año se haya reducido más de un 27% la cuota media de las hipotecas firmadas en nuestro país, otro de los factores que incluye en la bajada de estas mensualidades es que "para poder acceder a una vivienda en propiedad los ciudadanos no tienen más remedio que poner menos exigencias y conformarse con casas más baratas y antiguas para poder afrontar el pago de la entrada y los gastos", matiza Colombelli.

Ocurre en todas las comunidades autónomas

En todas las comunidades autónomas el esfuerzo financiero que tiene que hacer una persona para pagar la hipoteca es menor que el que haría para alquilar una vivienda. De hecho, los españoles que tienen que pagar un alquiler invierten el 37,40% en ello, mientras que los que viven hipotecados tan solo dedican el 23,42%, siendo el porcentaje en ambos casos más bajo que el año pasado.

Pero en estos descensos influye también la subida de la renta media por hogar, que aquí sí que varía en función del lugar de residencia. A nivel nacional han subido un 6,25% en un año, situándose en los 36.996 euros de media en 2024. Los hogares de la Comunidad de Madrid son los que registran la renta media más alta con 44.889 euros de media, seguidos de los del País Vasco y Navarra, mientras que Extremadura anota la renta más baja, de tan solo 29.341 euros.

Hablando de esfuerzo financiero, los gallegos son los hipotecados que menos dinero destinan de su salario al pago de la mensualidad, tan solo un 15,83%, mientras que en Baleares tienen que invertir el 34,38%. Destaca el caso de Andalucía, donde la cuota media de la hipoteca está en 672,23 euros, por debajo de la media nacional, pero el esfuerzo está en el 26,01% porque la renta media por hogar registrada allí también es bastante menor, 31.015 euros.