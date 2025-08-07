Un experto en vivienda adelanta lo que va a pasar con el precio de los pisos después de verano: "Comienzo a ver un punto de inflexión en ciertas zonas"

Cuando se disecciona el mercado inmobiliario español vemos problemas por todas partes: una oferta en mínimos, demanda en máximos y precios que no dejan de subir. Aún así, solo en la primera mitad de 2025 se vendieron más casas que en todo 2015, una tendencia que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que el precio es uno de los principales impedimentos para acceder a una vivienda hoy en día.

Ni comprar ni alquilar

Los gastos iniciales que afronta un futuro propietario cuando quiere comprar un piso son tan elevados que terminan recurriendo a un alquiler que, muchas veces, supera con creces lo que pagaría por una cuota hipotecaria, pero al no disponer del ahorro suficiente para dar la entrada, no le queda otra alternativa que arrendar.

Pero es que los precios del alquiler tampoco dan tregua. Según datos de Fotocasa, al cierre de junio se habían encarecido un 13,7% respecto al año pasado, situándose en una media de 14,38 euros al mes por metro cuadrado en lo que desde la plataforma ya tachan de "una crisis de oferta sin precedentes".

"El precio del alquiler encadena 8 meses consecutivos subiendo a doble dígito", advertía la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. Pero puede que esta predisposición acabe más pronto de lo que pensamos. Y es que varios expertos en vivienda vaticinan un cambio en la tendencia después del verano.

En este sentido Sergio Gutiérrez, Director General, cofundador de Excellence Circle y divulgador en redes sociales, está empezando a "ver un punto de inflexión en algunas zonas, especialmente en las grandes ciudades".

Precios inasumibles

Según el experto: "Hemos llegado ya a unos precios que comienzan a no ser ni asumibles ni atractivos para la demanda tanto nacional como internacional". Esto es precisamente lo que está empujando a muchos compradores a desplazarse "de ahí que la demanda se haya movido hacia el extrarradio de las grandes ciudades"., de hecho en los últimos seis meses hemos asistido a una fuerte subida de precios en las zonas más periféricas de Madrid o Barcelona.

No obstante, este punto de inflexión no significa que vayamos a ver bajadas de precio en las grandes ciudades, pero está claro que "el que tiene el piso caro, lo tendrá que bajar porque sino no se lo van a comprar". Mientras, aquel que tenga su inmueble anunciado con un precio acorde a su estado, antigüedad, etc., lo tendrá más fácil y podrá venderlo más rápido porque no tendrá que ajustarlo.

Lo que Gutiérrez no espera que pase es que siga subiendo el precio de los pisos en las grandes ciudades, donde tenderá a estabilizarse o a tener subidas mucho más contenidas que las de años anteriores. Aún así, "en el extrarradio aún hay margen de subidas", advierte.

En la periferia

Lo que hace tiempo se veía como una solución a los precios desorbitados de la vivienda o al estrés de las grandes ciudades parece que se está convirtiendo en un problema: irse a vivir a las afueras ha dejado de ser rentable, ya no es tan barato.

La periferia está viendo como lo que antes se daba en el centro de las ciudades se traslada a sus calles: precios cada vez más elevados y una oferta mermada. Pisos que antes costaban 900 euros con tres habitaciones ahora cuestan 900 por habitación, dejando fuera del mercado a las rentas más humildes.

Con datos del cuarto trimestre de 2024, mientras los precios subieron un 7,1% en Madrid capital, en municipios como Fuenlabrada, Móstoles o Las Rozas subieron más de un 6%, situación que empeora todavía más en los municipios aledaños de Barcelona. Entonces en la Ciudad Condal el aumento fue del 5,7%, mientras que en Viladecans fue del 7%, en Hospitalet de Llobregat del 5,4% y en Castelldefels del 5%.