Con el cierre del mes de enero, el euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas de tipo variable, se sitúa este miércoles 31 de enero de 2024 en el 3,572%, lo que significa un repunte respecto a la jornada anterior. Sin embargo, la media mensual finaliza con el 3,609%, por lo que se consolida la tercera caída mensual consecutiva, que se suma a la de noviembre y diciembre.

Enero comenzaba con buenas noticias para los hipotecados a tipo variable, gracias a la mayor caída intermensual del euríbor en los últimos quince años al cierre de diciembre. Sin embargo, a lo largo de las últimas cuatro semanas, el índice ha mostrado una montaña rusa de subidas y bajadas, llegando a los niveles del mes anterior rápidamente.

De hecho, esta montaña rusa se puede ver reflejada en el pasado jueves 18 de enero, cuando el índice registró la mayor subida de los últimos 16 meses, situándose en el 3,66%, con un aumento de 0,09 puntos porcentuales, lo que significa una subida de 2,52%. Este dato se contrapone a lo que sucedió el pasado viernes 26 de este mismo mes, jornada en la que el euríbor presentó la mayor caída en diez meses, lo que garantizó el tercer descenso mensual, con una bajada de 0,079 puntos porcentuales, un 2,149%.

Enero, tercer mes consecutivo de caídas para el euríbor

El dato de la media mensual del euríbor para el primer mes del año tuvo su momento decisivo tras la reunión del BCE, durante el pasado jueves. Fue entonces cuando, por primera vez, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, admitió que los recortes sobre los tipos de interés podían empezar en verano.

Las declaraciones deberían ser una buena noticia para los hipotecados, ya que todo lo que suene a bajada de tipos debería funcionar en el euríbor con descensos. Sin embargo, el euríbor repuntó con fuerza en esa y siguió avanzando en las siguientes jornadas.

En esos momentos, parecía que se ponía en riesgo la ya asentada caída intermensual del euríbor, pero, en este tramo final de enero, el índice ha vuelto a las caídas contenidas, que han dejado la media final en el 3,609%.

¿Qué pasó en diciembre?

Los mercados financieros y el propio euríbor, a lo mejor, fueron demasiado rápido en diciembre. En general, en todos los rincones del mercado, los intereses están rebotando, lo que es una mala noticia para los hipotecados. Al final, el euríbor refleja los intereses que se aplican los bancos entre ellos por prestarse capital y no está siendo una excepción en la tónica general del comienzo del año.

De este modo, el mes de diciembre significó un punto de inflexión para el famoso índice, cuando los expertos y los mercados financieros dieron por hecho que el euríbor ya había tocado techo y, por tanto, comenzaba un nuevo ciclo bajista que, de seguir así, se confirmaría y se consolidaría a lo largo del 2024, tal y como lo aseguran los futuros.

¿Cuándo bajarán los tipos de interés?

La rueda de prensa posterior a la reunión del BCE, la declaración de Lagarde tenía que ser clave para la fase inicial del ciclo bajista que ha emprendido el euríbor. La máxima responsable de la política monetaria del euro se mostró prudente y cautelosa a la hora de proporcionar nuevas pistas sobre cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés.

El discurso de Lagarde siguió la línea de frenar las exacerbadas previsiones del mercado para los tipos. "No queremos estar atados a un calendario concreto", dijo e insistió en el mensaje de que el organismo sigue siendo "dependiente de los datos", y que irán analizando la situación a medida que se vaya desarrollando. Y al ser preguntada por la fecha tentativa de verano, contestó: "Me mantengo en mis comentarios; lo que dije, lo mantengo", pero añadió, con la prudencia que caracteriza a los banqueros centrales, su obligación de "ser reservada, porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría verlos".

¿Cómo se calcula el euríbor?

El euríbor responde al nombre European InterBank Offered Rate y se calcula a través de un panel de bancos europeos que informan todos los días a qué tasa se realizan los préstamos interbancarios. A partir del 2020, los cálculos se realizan de manera híbrida. Se incluyen los datos del panel, pero además las propias estimaciones del propio mercado, con el objetivo de reducir la volatilidad y el riesgo de manipulación, al que estuvieron sometidos estos índices a principio de siglo.

El panel está formado por 18 bancos europeos, entre los que se encuentran Santander, BBVA, Barclays, Deutsche Bank o Unicredit.

Todos los días laborales a las once de la mañana se publica al tipo de interés medio en el que las entidades financieras se prestan capital a una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses.

¿Cómo cambia mi hipoteca?

Poniendo como ejemplo una hipoteca de 140.000 euros a 30 años (360 meses), con un diferencial del 1% y tomando como referencia el mes de enero del año 2023 (ya que la mayoría de hipotecas se revisan a 12 meses), cuando el euríbor cerró al 3,337%, la cuota mensual era de 695,87 euros.

Ahora, con la media final de enero de 2024, que se sitúa en el 3,609%, la cuota hipotecaria de los propietarios que tengan revisión en enero bajará a los 686,46 euros, lo que significa que pagarán 9,41 euros menos que hace un año, es decir, la cuota se queda prácticamente igual tras la revisión.

Sin embargo, las caídas de las cuotas hipotecarias se dejarán notar en mayor medida con el paso de los meses de 2024, sobre todo, a partir del mes de marzo y abril de este año. Esto es debido a que, aunque el euríbor presente una tendencia a la baja, no quiere decir que se note el descenso inmediatamente en las cuotas hipotecarias.