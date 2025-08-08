Turkish Airlines presenta oferta de compra por la aerolínea Air Europa tras la retirada de Lufthansa y Air France

Turkish Airlines ha decidido presentar una oferta vinculante para hacerse con Air Europa mediante una participación minoritaria, días después de que tanto Lufthansa como Air France-KLM se retirasen de la puja, con el fin de "fortalecer" su posición en el sector de la aviación global. De esta forma, la aerolínea turca, que irrumpió en la puja a mediados de junio, es ahora el principal candidato para hacerse con la operación, aunque esta tendría que contar con el visto bueno de las autoridades españolas y europeas.

"En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios", señaló la compañía a través de un comunicado publicado en la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), un sistema electrónico de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y la CBM, el órgano de regulación del mercado de valores.

En este comunicado, la empresa turca explicó que ha decidido llevar a cabo esta inversión tras realizar estudios de viabilidad, en los que sobresalen dos factores a la hora de generar valor a largo plazo, en línea con su estrategia de crecimiento con horizonte 2033. Principalmente, buscan mejorar su competitividad en el sector y expandir su mercado, aprovechando la fuerte presencia de Air Europa en la península ibérica y su extensa red de conexiones con América Latina.

"La complementariedad de la red global de Turkish Airlines y la sólida presencia de Air Europa en la Península Ibérica y Latinoamérica, tanto en el segmento de pasajeros como en el de carga, permite un crecimiento acelerado y a gran escala en el mercado latinoamericano", destacó la compañía.

Del mismo modo, en Turkish Airlines ven en la propuesta "el potencial de generar un efecto multiplicador para nuestro ecosistema de aviación —incluidas filiales y empresas conjuntas— mediante nuevas fuentes de ingresos y una mayor diversidad operativa regional".

Si finalmente se materializa el acuerdo con Turkish Airlines, supondría una ruptura con la tradicional apuesta de Air Europa por flotas exclusivamente Boeing, dado que la compañía turca incluye en su plan de crecimiento hasta 12 nuevos aviones Airbus A330neo.

En el segundo trimestre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 691 millones de dólares, considerablemente inferior a los 943 millones de dólares obtenidos un año antes. Del mismo modo, registró unas ventas de 5.980 millones de dólares estadounidenses, ligeramente superiores frente a los 5.661 millones de dólares alcanzados en el mismo periodo del año anterior.

Retirada de candidatos

La noticia procedente del norte de África llega días después de que tanto Lufthansa como Air France-KLM se retirasen de la puja por controlar el capital de la aerolínea de la familia Hidalgo.

Air France-KLM puso fin a las negociaciones que mantuvo durante meses con Globalia para entrar en el capital de la aerolínea europea al no darse un acuerdo entre los accionistas de referencia. "Hemos detenido la discusión", afirmó el consejero delegado del grupo franco-neerlandés, Benjamin Smith, durante la presentación de los resultados semestrales al ser preguntado por el estado de las conversaciones.

Si bien nunca se comunicó formalmente la presentación de una oferta formal por parte de Air France, diversos medios informaron de una propuesta valorada en 300 millones de euros por el 51% del capital de Air Europa. No obstante, los Hidalgo cifraron en 240 millones el 25% de la empresa, lo que elevaba el valor total de la compañía al entorno de los 960 millones.

De esta forma, Air France vio cómo su tercer intento por controlar la aerolínea fracasaba, tras los intentos de 2019 y 2021.

Hace tan solo unos días, el grupo alemán Lufthansa siguió los pasos de su competidora francesa. "Tras exhaustivos análisis e intensas negociaciones, hemos decidido no seguir participando en una aportación de capital y una participación en Air Europa", explicó Lufthansa el pasado lunes en una escueta declaración remitida por su equipo de comunicación. Cuatro días antes, el consejero delegado del grupo, Carsten Spohr, dejó entrever lo que finalmente ocurriría, al reconocer ante la prensa que "Es muy difícil que esto —la oferta por Air Europa— tenga éxito".