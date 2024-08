IAG renuncia a comprar Air Europa por las exigencias de Bruselas a la cesión de rutas

El grupo aéreo IAG vuelve a renunciar a la compra de Air Europa. Como ya pasara en 2020, la matriz de Iberia, Vueling y British Airways ha renunciado a la compra de la aerolínea de Globalia, a la que abonará 50 millones de euros en compensación por la ruptura del acuerdo. Lo hace tras constatar que la Comisión Europea no estaba dispuesta a autorizar la operación al considerar que generaría problemas de competencia en rutas domésticas, insulares, europeas y transoceánicas hacia América del Norte y del Sur.

"Creemos que esta es la mejor decisión para proteger los intereses de nuestros accionistas. IAG sigue comprometida con su estrategia, que incluye competir eficazmente desde su hub de Madrid, una estrategia que está dando resultados positivos. Seguiremos desarrollando nuestra presencia en Madrid de manera que el hub pueda competir con los mayores aeropuertos de Europa", ha señalado el consejero delegado del holding, Luis Gallego, en un comunicado remitido a la CNMV.

La propuesta de IAG, propietaria del 20% de Air Europa tras convertir un crédito de 100 millones concedido durante la pandemia, contemplaba comprar el 80% del capital de la aerolínea de los Hidalgo que todavía no controlaba. La matriz de Iberia continuará manteniendo su posición y "no tenemos ninguna intención de venderlo", según ha reconocido Gallego. El Consejo de Administración de IAG, coincidiendo con la reunión prevista para aprobar las cuentas semestrales, acordó no seguir con la operación al considerar que, "en el actual entorno regulatorio, continuar con la operación no redundaría en beneficio de los accionistas".

Para tratar de convencer a los funcionarios comunitarios, IAG presentó una primera oferta de remedies (compensaciones) que suponía ceder a sus rivales el 40% de las rutas operadas por Air Europa en 2023. En mayo, ante las dudas de Bruselas, elevó esa cifra hasta el 52%. Pero para la Comisión no era suficiente, y reclamó elevar todavía más la cifra, hasta un total de 58 rutas. IAG no aceptó. "Las exigencias de la Dirección General de Competencia para dar luz verde a la operación son tan altas que deja de tener sentido empresarial para Iberia", explican fuentes de la compañía.

En su intento por convencer a los funcionarios comunitarios, IAG decidió evitar los errores de su primer intento de compra: dejó que decidieran quienes serán las aerolíneas que asumirían esas rutas, por las que se postularon Ryanair, Binter, World2Fly, IberoJet, Avianca y Volotea. Estas dos últimas llegaron a conformar una sociedad conjunta para asumir todos los trayectos al mismo tiempo, como si fueran un único actor, una condición que gustaba en la capital belga. Nada sirvió.

"Todo esto ha sido insuficiente para la Comisión, por lo que la compra de Air Europa deja de estar entre nuestros objetivos. Lamentamos la negativa de Bruselas a aceptar esta ambiciosa propuesta que, en nuestra opinión, garantizaba los derechos de los consumidores, permitiría a nuestros clientes tener conexiones directas con el este del planeta y animaba la competencia entre los hubs del norte y del sur de Europa", expresan desde Iberia, que ve como se esfuma su ambición de convertirse en la gran aerolínea española que compita con la alianza franco-neerlandesa Air France-KLM o la germana Lufthansa.

La decisión de Bruselas llega unos días después de que apruebe otra operación similar, la compra del 41% de ITA Airways (antigua Alitalia) por Lufthansa, que hasta hace unas semanas IAG utilizaba como espejo para medir la tensión a la Comisión Europea. La presión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para no tener que inyectar más fondos públicos a la antigua aerolínea estatal parece que surtió efecto. El apoyo del Gobierno de España, en cambio, siempre ha sido mas tibio, con una mera declaración institucional del ministro de Industria, Jordi Hereu, apoyando la fusión. Los escándalos que sacuden a la cúpula de Air Europa en los últimos tiempos tampoco parecen

Para la dirección de IAG, la que podía haber sido su gran adquisición pasa ahora a la indiferencia. ""En el medio plazo no tenemos intención de volver a hablar de esta operación", aseguraba Gallego en una conferencia con periodistas. "La renuncia a la compra de Air Europa no modifica la dirección estratégica de Iberia", explican desde la dirección de la aerolínea española, que ahora se centrará en "desarrollar el hub de Madrid, consolidar su robustez financiera y excelencia operativa, y asegurar un futuro a largo plazo para los negocios de handling y mantenimiento". Prueba de ello es que Iberia ya trabaja en una nueva hoja de ruta, "Plan de Vuelo 2030", que dará a conocer próximamente.